Telpark y Wenea integran sus redes para ofrecer más de 2.100 puntos de recarga en España - TELPARK

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telpark y Wenea, operador independiente en infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en España y Reino Unido, han alcanzado un acuerdo estratégico de interoperabilidad para que los usuarios puedan acceder a los puntos de recarga de ambas compañías desde una sola aplicación, dando acceso a más de 2.100 puntos de recarga.

Gracias a esta colaboración, 960 puntos de recarga de Telpark estarán disponibles desde la aplicación de Wenea, y los más de 1.200 puntos de carga de Wenea en España podrán disfrutarse también desde la aplicación de Telpark. La interoperabilidad será completamente bidireccional, de modo que los usuarios podrán localizar, iniciar y pagar la carga desde su aplicación habitual, sin procesos adicionales ni registros duplicados.

Con esta alianza, Telpark y Wenea buscar reforzar su compromiso con una movilidad eléctrica "más conectada, accesible y centrada en el usuario, orientada a responder a las necesidades reales de la movilidad cotidiana".

"Queremos que recargar un vehículo eléctrico sea tan natural como aparcarlo, sin fricciones ni barreras. En Telpark trabajamos para que la recarga se integre de forma sencilla en la rutina diaria de los conductores. Esta alianza nos permite seguir avanzando en ese camino", ha afirmado el director de Operaciones de Off-Street de Telpark, Ignacio Merry del Val.

Por su parte, el roaming director de Wenea, Amaia Iribar, ha destacado que este acuerdo amplía la cobertura de su red y refuerza su compromiso con una movilidad eléctrica fácil y sin límites.

Actualmente, Telpark integra más de 1.500 puntos de recarga en más de 150 ciudades de España y Portugal, combinando aparcamiento, gestión y recarga en entornos urbanos clave. Por su parte, la aplicación de Wenea ofrece acceso a más de 400.000 puntos en Europa.

"Ambas compañías continuarán colaborando para facilitar la adopción del vehículo eléctrico y acelerar la transición hacia un modelo de ciudad más sostenible", se han comprometido las dos empresas.