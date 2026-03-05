Archivo - Tesla alcanza los 1.000 'supercargadores' en toda España. - COCHES.NET - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía norteamericana Tesla ha anunciado el hito de llegar a los 1.000 puntos de carga distribuidos dentro de su red de 'supercargadores' en España distribuidos en 96 ubicaciones del país y con 1.046 postes de carga.

En este contexto, la nueva estación de Villagonzalo Pedernales (Burgos) alberga el 'supercargador' número 1.000 de la red nacional. La instalación cuenta con 20 postes V4, capaces de entregar hasta 250 kW de potencia cada uno, y está abierta a vehículos eléctricos de cualquier marca.

Asimismo, Tesla manifiesta que el 91% de los puntos de carga operan a 250 kW en toda España, una capacidad que permite recuperar hasta 275 kilómetros de autonomía en apenas 15 minutos.

2025, EL AÑO DE CRECIMIENTO DE LA RED DE TESLA

En 2025 la compañía dirigida por Elon Musk puso 12 nuevas estaciones con 116 postes y amplió 23 existentes, añadiendo 217 nuevos postes. Todos ellos con potencias de 250 kW como "compromiso por ofrecer una infraestructura de carga accesible, rápida y fiable" no solo a los clientes de Tesla, sino también a otros usuarios de coches eléctricos.

Igualmente, en 2025 se produjo en Madrid la inauguración de la estación de recarga pública de Nuevos Ministerios, en el centro de la ciudad, con 18 'supercargadores' de 250 kW, convirtiéndose en uno de los principales enclaves de recarga ultrarrápida más grandes de la capital.

FACILITAR LA CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICO

Tesla cuenta con la tecnología Plug & Charge en todos sus vehículos que permite iniciar la carga de forma automática en cualquier cargador con un 99,95% de fiabilidad.

Los cargadores detectan de forma automática el número de bastidor del vehículo, una vez enganchado el cable de carga y el usuario solo debe esperar a que se termine la carga con una facturación segura, ya que el vehículo lleva asociada la tarjeta bancaria del cliente.

Con la app de Tesla, los usuarios pueden ver la disponibilidad de puestos de 'supercargadores', supervisar el estado de carga o recibir una notificación cuando el vehículo esté listo para reiniciar la marcha.

Tesla ofrece sus vehículos Model 3 y Model Y desde 36.990 y 39.990 euros en sus versiones 'standard'. Estos modelos fueron los dos más vendidos del mercado eléctrico en 2025 y hasta el mes de febrero son los más buscados por los conductores españoles, con 1.177 y 866 matriculaciones, respectivamente.