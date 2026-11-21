Archivo - Varios coches Tesla en el concesionario de Pozuelo de Alarcón, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tesla cumplirá el próximo 2 de diciembre diez años de presencia comercial en España, donde ha entregado más de 78.000 vehículos desde que comenzó a aceptar pedidos en diciembre de 2016, hasta convertirse en la marca con mayor número de vehículos eléctricos matriculados en las carreteras españolas, según ha informado la compañía.

Durante esta década, el fabricante estadounidense ha desarrollado una red comercial de 20 centros de Ventas y Servicio en el mercado nacional, frente a las dos tiendas con las que inició su actividad en 2017, en Madrid y Barcelona. Asimismo, ha desplegado más de 1.170 puntos de recarga rápida 'Supercharger' repartidos por el territorio nacional y ha instalado más de 1.600 baterías domésticas Powerwall.

La evolución de la compañía ha estado estrechamente ligada a la expansión del mercado de vehículos eléctricos en España, con los Model 3 y Model Y como principales protagonistas de su crecimiento. Ambos modelos han dominado durante buena parte de los últimos años los registros de matriculaciones de turismos eléctricos puros (BEV).

En concreto, de los diez años de Tesla en España, la firma norteamericana ha tenido un papel muy importante en el mercado eléctrico. El Tesla Model 3 ha sido el eléctrico más vendido en España en 2019, 2021 y 2022, 2024 y 2025, mientras que el Model Y tomó el relevo en 2023.

La tendencia se mantiene en 2026. Según los últimos datos de Anfac correspondientes a enero-octubre, el Model 3 acumula 9.618 matriculaciones y lidera el mercado de eléctricos puros, mientras que el Model Y ocupa la segunda posición, con 5.281 unidades. No obstante, cabe recordar que el Tesla Model 3 se convirtió en el modelo más comprado de todo el mercado con 2.528 matriculaciones, siendo la primera vez en que un modelo eléctrico supera en ventas a los tradicionales de combustión.

DIEZ AÑOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL

Las primeras entregas de los Model S y Model X en España comenzaron en 2017, mientras que el Model 3 llegó al mercado en 2019 y el Model Y lo hizo en 2021. Este último se fabrica en Gigafactory Berlin, la planta europea de Tesla situada en Alemania.

En el ámbito comercial, la compañía ha pasado de sus dos establecimientos iniciales en Madrid y Barcelona a contar con 20 centros en 2026. Las últimas aperturas se han producido en Sabadell y Granada, con una red que se extiende por ciudades como Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Bilbao, Vigo, Palma, A Coruña, Reus y San Sebastián.

Además de sus establecimientos físicos, Tesla ha ampliado las posibilidades de acercar sus vehículos a los potenciales compradores mediante experiencias de prueba de conducción en diferentes puntos del país. Las primeras ubicaciones de pruebas de autoservicio se pusieron en marcha en Ondara y Girona en 2022. Actualmente, la compañía dispone de 30 emplazamientos de este tipo en España.

El crecimiento de la flota también ha llevado a Tesla a reforzar sus instalaciones de posventa. Desde la apertura de su primer centro de Servicio en Barcelona Metalurgia, la compañía cuenta actualmente con más de diez centros de este tipo en España.

En este ámbito, Tesla asegura que más del 87% de las operaciones de servicio se completan en menos de 24 horas y que la disponibilidad de recambios supera el 90%. Asimismo, dispone de 12 técnicos de Servicio Móvil que se desplazan hasta la ubicación elegida por el propietario para realizar diferentes intervenciones y reparaciones sin necesidad de acudir a un taller.

MÁS DE 1.170 SUPERCARGADORES EN ESPAÑA

La infraestructura de recarga es otro de los pilares del crecimiento de Tesla en el mercado español. Desde la apertura de su primera ubicación de Supercargadores en Girona en 2015, la red ha alcanzado más de 100 estaciones y 1.170 puntos de recarga en 2026.

En los últimos cuatro años, la compañía ha duplicado su capacidad de recarga rápida en España, con la incorporación de nuevas generaciones de cargadores.

Los Supercargadores V3, que comenzaron a instalarse en octubre de 2020, ofrecen potencias de hasta 250 kilovatios (kW), mientras que la generación V4 llegó a España en septiembre de 2023. Esta última permite recuperar hasta 275 kilómetros de autonomía en 15 minutos, según los datos de la compañía, e incorpora un cable más largo y un terminal de pago para facilitar su utilización.

Además, toda la red española de Supercargadores está abierta actualmente a vehículos eléctricos de otras marcas, lo que permite a los conductores acceder a esta infraestructura independientemente del fabricante de su automóvil.

MÁS DE 1.600 BATERÍAS DOMÉSTICAS POWERWALL

Por otra parte, Tesla ha ampliado su actividad en España al negocio energético residencial a través de su división Tesla Energy, con el despliegue de las baterías domésticas Powerwall desde el año 2023.

Este sistema permite almacenar la electricidad generada mediante instalaciones solares o procedente de la red para utilizarla posteriormente, especialmente durante las horas de mayor precio de la electricidad. También ofrece respaldo energético ante posibles interrupciones del suministro.

Desde entonces, la compañía ha instalado más de 1.600 unidades en el país, una capacidad que, según sus cálculos, equivale a suministrar electricidad a 3.090 hogares durante un día.

EVENTOS PARA CELEBRAR LA PRIMERA DÉCADA

Con motivo de su décimo aniversario en España, Tesla organizará diferentes actividades en 12 de sus tiendas durante los sábados 21 y 28 de noviembre y 5 y 12 de diciembre, en horario de 10.00 a 16.00 horas.

Los encuentros estarán dirigidos tanto a propietarios actuales como a personas interesadas en conocer por primera vez la marca y su ecosistema de productos. Entre las actividades previstas figuran pruebas de conducción con Tesla Assisted Driving (TAD) desde el asiento del pasajero, talleres para diseñar un Cybertruck, recorridos por la historia de la compañía y diferentes propuestas interactivas para familias y visitantes.