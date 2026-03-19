Archivo - Tesla se expone a una investigación de seguridad más intensa en EEUU por su sistema 'Full-Self Driving' - Patrick Pleul/dpa - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos realizará una investigación más exhaustiva sobre el sistema de conducción parcialmente automatizado de Tesla 'Full-Self Driving', alegando que se han producido nuevos accidentes que apuntan a posibles fallos en la capacidad de la tecnología para gestionar condiciones de conducción con visibilidad reducida.

Un análisis de los incidentes suscitó la preocupación de que el sistema no detecte ni avise a los conductores de forma adecuada cuando la visibilidad de las cámaras del vehículo se ve reducida, según ha publicado la autoridad reguladora de seguridad vial de EEUU.

Según publica Bloomberg News, esta medida podría servir de base para que la NHTSA solicite "una retirada del mercado" de esta tecnología, la cual es una de las premisas clave dentro del futuro de Tesla en torno a la conducción autónoma y las operaciones de robotaxis.

El nuevo memorándum de la NHTSA identificó nueve accidentes relacionados con el sistema automatizado, frente a los cuatro que se habían registrado cuando comenzó a investigar en 2024. En los accidentes revisados, el sistema FSD no detectó condiciones comunes de la carretera que mermaban su visibilidad ni emitió alertas cuando el rendimiento de la cámara se había deteriorado hasta inmediatamente antes de que se produjera el accidente.

El 'Full Self-Driving' supervisado está disponible en Australia, Canadá, China, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Sin embargo, no está homologado por Europa hasta el momento, algo que la compañía prevé que suceda durante 2026. El pasado mes de febrero, Tesla comenzó a realizar las primeras demostraciones públicas de este sistema en Europa y en España.