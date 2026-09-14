Tesla presentará el deportivo Roadster el próximo 1 de octubre, con tecnología de SpaceX

Presentación del nuevo Roadster de Tesla - TESLA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tesla celebrará un evento el 1 de octubre para presentar su Roadster de nueva generación, el coche deportivo de la marca que fue inicialmente dado a conocer por el consejero delegado de la marca, Elon Musk, en noviembre de 2017.

El Roadster de segunda generación se ha retrasado en varias ocasiones. En su última presentación de resultados, la empresa afirmó que el Roadster aún se encontraba en fase de "desarrollo de diseño". "Creo que podría ser una de las demostraciones más espectaculares de la historia", afirmó Musk sobre el Tesla Roadster durante la conferencia sobre los resultados del primer trimestre de la empresa, celebrada en abril.

Bajo el lema 'Go for launch', la compañía anunció este fin de semana el inminente estreno, que ha sido interpretado por los seguidores de la marca como un guiño a la colaboración entre Tesla y SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk.

Tesla, el fabricante de automóviles más valioso del mundo, cuenta con una gama de vehículos limitada. La empresa, con sede en Austin, fabrica actualmente el Model 3 y el Model Y, así como el Cybertruck y el camión Semi. La empresa también está fabricando un vehículo biplaza conocido como el Cybercab, con el que Tesla aspira a ser líder en vehículos autónomos.

"El paquete opcional de SpaceX para el nuevo Tesla Roadster incluirá 10 pequeños propulsores de cohete dispuestos de forma integrada alrededor del coche. Estos motores de cohete mejoran drásticamente la aceleración, la velocidad máxima, el frenado y las curvas. Quizás incluso permitan que un Tesla vuele", señaló Musk en 2018.