Archivo - Tesla - Harald Tittel/dpa - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha recibido luz verde por parte de las autoridades del gobierno italiano para poner en marcha su sistema de conducción asistida, Tesla Assisted Driving (TAD, por sus siglas en inglés) en las carreteras del país transalpino.

"¡Mamá, echa la pasta! Ya aprobado en Italia. El lanzamiento comienza pronto", ha celebrado este viernes la compañía de origen estadounidense en su cuenta de X. Italia se suma así a otros once países de la Unión Europea que han aprobado la homologación provisional otorgada por la autoridad neerlandesa.

Entre estos países figuran Finlandia, Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia Croacia, Lituania, Letonia, Bélgica, República Checa, Dinamarca. Ahora se suma Italia, el país más poblado de los doce mencionados.

El Gobierno de Italia ya había señalado en las últimas semanas que apoyaba "una rápida aprobación" de la conducción autónoma de Tesla en el seno de la Unión Europea (Unión Europea), que actualmente está siendo debatida y aprobada entre los 27 Estados miembros.

"Italia está observando con gran interés las oportunidades ofrecidas por las tecnologías de conducción asistida, con un enfoque en la innovación y la seguridad vial, y apoya una rápida aprobación de la UE para Tesla Assisted Driving", afirmó el ministro de Infraestructuras y Transportes de Italia, Matteo Salvini, tras una reciente reunión con el fundador de Tesla, Elon Musk.

El sistema de conducción supervisada de Tesla permite realizar de forma automatizada distintas maniobras tanto en ciudad como en carretera. Entre sus funciones figuran la aceleración, la frenada, los giros, los cambios de carril y la gestión de intersecciones, así como la respuesta a señales de tráfico y semáforos de forma automática sin necesidad de agarrar el volante siempre que se introduce una dirección de destino.

La tecnología utiliza cámaras y redes neuronales para interpretar el entorno y controlar determinadas funciones de la conducción. No obstante, Tesla lo define como un sistema de asistencia supervisada, por lo que no permite al conductor desentenderse de la circulación.