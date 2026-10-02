Tesla sube un 5% en Bolsa tras entregar casi 490.000 coches en todo el mundo en el tercer trimestre

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MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha entregado 486.532 vehículos en todo el mundo en el tercer trimestre del año, una cifra inferior en un 2% a la registrada por la compañía estadounidense en los mismos tres meses del año anterior, según ha informado viernes.

"Gracias a todos nuestros clientes, empleados, proveedores, accionistas y simpatizantes que nos ayudaron a lograr estos resultados", ha celebrado Tesla, que ha escalado casi un 5% en Bolsa en la apertura de la sesión en Nueva York.

Los Tesla Model 3 y Tesla Model Y han sido los modelos más entregados por la firma durante el trimestre, con un total de 478.237 unidades, el 98% del total.

En España el Tesla Model 3 se ha situado como el turismo más vendido en el mes de septiembre con 2.528 unidades, cifra que le sirve para alargar su ventaja en el acumulado entre enero y septiembre de 2026, con 8.468 unidades matriculadas, y seguir siendo el modelo más elegido entre los vehículos eléctricos registrados en el presente año.

Estos datos le han permitido alcanzar el 8,43% del mercado de eléctricos de batería (BEV) hasta el noveno mes del año, con un crecimiento del 10,45% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la patronal Anfac.

Así, mantiene la primera posición del ranking de eléctricos puros, por delante del Tesla Model Y, que acumula 4.972 unidades y una cuota del 4,95%, con un incremento interanual del 8,42%.