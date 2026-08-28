Archivo - Todos los fabricantes japoneses reducen su producción en julio, salvo Suzuki y Mazda - Uli Deck/Dpa - Archivo

Toyota suma su quinto mes del año disminuyendo sus cifras de ensamblaje

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) - Todos los grandes fabricantes japoneses de automóviles, salvo Suzuki y Mazda, han menguado su producción mundial de vehículos en el pasado mes de julio, según los datos publicados por las compañías niponas y recogidos por Europa Press este viernes.

En concreto, Suzuki fue el fabricante nipón más destacado en julio con un crecimiento del 20,1% en su producción mundial de vehículos en comparación con el mismo mes de hace un año, hasta las 352.167 unidades, mientras que en los siete primeros meses de 2026 su volumen de fabricación se impulsa un 15,2% en comparación con el acumulado hasta mayo del ejercicio anterior, hasta los 2,38 millones de vehículos.

En el caso de Mazda, la firma japonesa firmó un mes de julio con 105.096 unidades producidas en todo el mundo (+21,3% en valores interanuales), mientras que en lo que va de enero a mayo ha desarrollado 706.540 modelos bajo su marca, lo que representa un 7% más que hace un año.

QUINTO MES DEL AÑO QUE TOYOTA REDUCE SU PRODUCCIÓN

Por el contrario, Toyota descendió un 1,4% su producción global de vehículos en el séptimo mes del año (934.953 unidades) entre sus marcas Toyota y Lexus. Con estos datos, el mayor fabricante del mundo también se ve afectado por el auge de las marcas chinas meses y firma su quinto mes de recorte mensual en el año. Mientras, en el acumulado del año el descenso se sitúa en un leve desplome del 0,5%, tras ensamblar un total de 6,44 millones de ejemplares.

Por su parte, Subaru atravesó un mes difícil en julio, con una disminución del trabajo en sus fábricas del 8,9%, con tan solo 69.864 vehículos configurados, lo que supone su sexto mes consecutivo con en descenso de producción. Mientras, en el acumulado de los primeros siete meses, la compañía produjo 505.682 ejemplares, lo cual supone un 7,1% menos en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

De las plantas de Nissan salieron 219.495 modelos en el mes de julio, lo cual supone un 16,5% menos en términos interanuales en la marca nipona, que sigue con sus planes de reestructuración. No obstante, hasta julio, la compañía tan recorta un 8,1% sus cifras, hasta 1,72 millones de vehículos.

En mayo, Mitsubishi anotó un declive 10,1% en su producción en términos interanuales, con 70.600 unidades, mientras que en el intervalo enero-julio ha ensamblado 531.742 vehículos, es decir, un 2,9% más que en el mismo periodo del año pasado.

Por último, Honda recortó un 3,3% su fabricación mundial en mayo en términos interanuales, con 268.520 unidades producidas, lo que se traduce en su sexto mes concesutivo de descenso interanual.