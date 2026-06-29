Todos los fabricantes japoneses reducen su producción en mayo, salvo Suzuki y Mazda

Archivo - Concesionario de Suzuki en la Ciudad del Automóvil de Leganés. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todos los grandes fabricantes japoneses de automóviles, salvo Suzuki y Mazda, han menguado su producción mundial de vehículos en el pasado mes de mayo, según los datos publicados por las compañías y recogidos por Europa Press este lunes.

Suzuki fue el fabricante nipón más destacado en mayo con un crecimiento del 12,3% en su producción mundial de vehículos en comparación con el mismo mes de hace un año, hasta las 625.021 unidades, mientras que en los cinco primeros meses de 2026 su volumen de fabricación se impulsa un 12,5% en comparación con el acumulado hasta mayo del ejercicio anterior, hasta 1,6 millones de vehículos.

En el caso de Mazda, la firma japonesa firmó un mes de mayo 87.697 unidades producidas en todo el mundo (+2,7% en valores interanuales), mientras que en lo que va de enero a mayo ha desarrollado 491.647 modelos bajo su marca, lo que representa un 3% más que hace un año.

TERCER MES DEL AÑO QUE TOYOTA REDUCE SU PRODUCCIÓN

Por el contrario, Toyota descendió un 5,5% su producción global de vehículos en el quinto mes del año (765.470 unidades) entre sus marcas Toyota y Lexus. Con estos datos, el mayor fabricante del mundo también se ve afectado por el auge de las marcas chinas y reduce por primera vez sus cifras de producción en tres meses y firma su tercer recorte mensual del año. Mientras, en el acumulado del año el descenso se sitúa en un leve desplome del 2,1%, tras ensamblar un total de 3,98 millones de ejemplares.

Por su parte, Subaru atravesó un mes difícil en mayo, con una disminución del trabajo en sus fábricas del 19,8%, con tan solo 65.251 vehículos configurados, mientras que en el acumulado de los primeros cinco meses, la compañía produjo 361.386 ejemplares, lo cual supone un 5,6% menos en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

De las plantas de Nissan salieron 208.560 modelos en el quinto mes del año, lo cual supone un 8,6% menos en términos interanuales en la marca nipona, que sigue con sus planes de reestructuración. No obstante, hasta mayo, la compañía tan solo recorta un 5,2% sus cifras, hasta 1,18 millones de vehículos.

En mayo, Mitsubishi anotó un declive del 6,3% en su producción en términos interanuales, con 130.827 unidades, mientras que en el intervalo enero-mayo ha ensamblado 388.031 vehículos, es decir, un 5,6% más que en el mismo periodo del año pasado.

Por último, Honda recortó un 5% su fabricación mundial en mayo en términos interanuales, con 273.307 unidades producidas.