Toyota se alía con Joby Aviation para crear una empresa conjunta de impulso a la movilidad aérea

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MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía estadounidense Joby Aviation y Toyota han anunciado este martes la fase inicial de su alianza estratégica de fabricación mediante la creación de una empresa conjunta para impulsar la movilidad aérea.

Esta alianza combinará el trabajo pionero de Joby en aviación eléctrica con la reconocida experiencia mundial de Toyota en sistemas de producción y excelencia operativa. La alianza estratégica se centrará inicialmente en sentar las bases para la producción comercial y en impulsar la excelencia en la fabricación, con especial énfasis en la mejora continua de la productividad, la calidad y la reducción de costes.

En adelante, también apoyará la expansión de la capacidad de producción de Joby para cumplir con los requisitos de certificación de aeronaves y satisfacer el crecimiento previsto de la demanda de sus aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).

"El anuncio de hoy refleja la solidez de nuestra relación y nuestra confianza compartida en las oportunidades que se avecinan. Juntos, compartimos la visión de hacer de la movilidad aérea una realidad cotidiana, y esperamos cumplir esa promesa juntos", ha declarado el fundador de Joby Aviation, Joe Ben Bevirt.

Por su parte, el presidente de Toyota, Akio Toyoda, ha comentado que la movilidad aérea es una forma de aportar un nuevo valor a la vida de las personas y a la sociedad. "Para nosotros es muy significativo asumir este reto junto con Joby, un socio que comparte nuestra visión. Creemos que esta relación fortalecida representa un importante paso adelante hacia la consecución de la sociedad de la movilidad del futuro", ha afirmado.

En adelante, ambas compañías continuarán trabajando estrechamente a través de esta empresa conjunta, aprovechando sus respectivas fortalezas para llevar la movilidad aérea a la sociedad a mayor escala.