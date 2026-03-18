Toyota amplía las ayudas del Plan Auto+ con complementos extra para el C-HR+ Electric y el bZ4X

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha acordado ofrecer ayudas adicionales para sus modelos eléctricos con el fin de complementar la aportación del Plan Auto+ e incentivar la demanda de vehículos con propulsión alternativa en España.

De esta forma, Toyota ofrece el C-HR+ Electric 250 Advance desde 35.375 euros. A este precio se le debe restar una aportación adicional de 1.125 euros por parte de Toyota España como complemento al Programa Auto+. Con las ayudas previstas en dicho programa, este modelo puede beneficiarse de un incentivo adicional de hasta 3.375 euros, situando su precio final desde 32.000 euros.

En su acabado superior, Toyota C-HR+ Electric 350 AWD-i Spirit parte desde 42.425 euros, precio que incluye una aportación adicional de 1.575 euros por parte de Toyota España como complemento al Programa Auto+. Con las ayudas previstas en este programa, esta versión puede beneficiarse de un incentivo adicional de hasta 2.925 euros, situando su precio final desde 39.500 euros.

TOYOTA BZ4X, DESDE 35.900 EUROS

En el caso del Toyota bZ4X, la versión Advance está disponible desde 39.275 euros, precio que ya incorpora una aportación adicional de 1.125 euros por parte de Toyota España como complemento al Programa Auto+. Con las ayudas previstas en este programa, esta versión puede beneficiarse de un incentivo adicional de hasta 3.375 euros, situando su precio final desde 35.900 euros.

En el caso de la versión AWD-i Spirit, Toyota bZ4X parte desde 46.425 euros, incluyendo una aportación adicional de 1.575 euros por parte de Toyota España como complemento al Programa Auto+. Con las ayudas contempladas en el programa, esta versión puede acceder a un incentivo adicional de hasta 2.925 euros, lo que puede situar su precio final desde 43.500 euros.

AYUDAS PARA LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES

La gama híbrida enchufable de Toyota también se incluye dentro del marco del Programa Auto+. Así, el Toyota C-HR Plug-in Hybrid, disponible desde 34.000 euros en su acabado Advance, puede beneficiarse de ayudas de hasta 2.250 euros.

Por su parte, el Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, disponible desde 46.500 euros, podrá acceder a incentivos de hasta 1.800 euros.

Finalmente, todas las furgonetas eléctricas de Toyota Professional Electric podrán acogerse a las ayudas máximas previstas en el Programa Auto+, al tratarse de vehículos producidos y ensamblados en plantas europeas.

"Con el Programa Auto+, Toyota España refuerza su apuesta por una movilidad accesible, eficiente y adaptada a cada cliente, dentro de una estrategia multitecnología que contempla distintas soluciones para avanzar hacia la neutralidad en carbono, incluido el uso de biocombustibles", ha destacado la firma.