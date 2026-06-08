Toyota celebra 10 años del C-HR, con más de 2,1 millones de ventas y una renovada oferta multienergía

Toyota C-HR - TOYOTA

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha celebrado el décimo aniversario de su modelo C-HR, del que suma más de 2,1 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde 2016, de las cuales 1,2 millones corresponden a Europa, con una de las cuotas de mercado más elevadas para la marca dentro del segmento C-SUV (7,7%).

El popular modelo también se ha convertido en uno de los modelos más exitosos de Toyota en captación de nuevos clientes, alcanzando su máximo en 2019, cuando el 67% de sus compradores adquirían un Toyota por primera vez.

Además, quienes eligen un Toyota C-HR muestran un alto grado de satisfacción, con un índice global del 74%, claramente superior a la media del segmento, situada en el 64%.

El buque insignia de la marca es reconocido por su diseño distintivo y su eficiencia y por ser uno de los 'crossovers' más competitivos del mercado español. El modelo también refuerza su posicionamiento como uno de los C-SUV más accesibles y distintivos del mercado por su amplitud multitecnológica estando disponible en versiones híbrida (HEV) e híbrida enchufable (PHEV).

Cuando se lanzó por primera vez en 2016, Toyota C-HR supuso un punto de inflexión para Toyota, atrayendo a un nuevo público que demandaba un cambio en el diseño. Se estableció como un nuevo referente de estilo en el segmento C-SUV con un diseño "audaz, con líneas afiladas", inspirado en la silueta dinámica de un coupé deportivo, según la firma.

Siete años después llegó la segunda generación del Toyota C-HR, que se lanzó al mercado en 2023 quedando su imagen realzada por sus cortos voladizos y sus grandes llantas, confirmando el salto del modelo y mejorando aún más su eficiencia, experiencia digital, equipamiento y seguridad.

"Toyota C-HR está de cumpleaños y lo celebra con una década de vida llena de éxitos desde su debut. Un modelo que rompió las reglas establecidas y dio origen a una historia que ha ido superando y creando hitos con un crossover emocionante, atractivo, futurista, divertido al volante y eficiente", ha celebrado la marca.

NOVEDADES EN 2026

La gama Toyota C-HR en este año 2026 gana en refinamiento y opciones de elección gracias a las mejoras introducidas con un acabado Advance renovado --con nuevo diseño de llantas e interior más refinado--, un acabado Business que sustituye al anterior Active y se amplía ahora a la versión Plug-in Hybrid, y nuevas versiones GR Sport y GR Sport Plus, que refuerzan la oferta más deportiva de la gama.

De este modo, la gama Toyota C-HR mantiene sus tres motorizaciones, dos híbridas (Hybrid 140 y Hybrid 200 AWD-i) y una híbrida enchufable (Plug-in Hybrid 220).

El acabado Active Hybrid pasa a denominarse Business en la nueva gama y, como novedad, se incorpora también a la versión Plug-in Hybrid, equipando en ambas motorizaciones llantas de aleación de 17 pulgadas. En la versión híbrida enchufable, este acabado ofrece un equipamiento más completo, con asientos delanteros y volante calefactables, asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico, tapicería oscura de tela con diseño jaspeado y luz ambiental interior, entre otros elementos.

En el acabado Advance se actualiza tanto en Hybrid como en Plug-in Hybrid para ofrecer una mayor sofisticación. Presenta un interior más refinado, con una nueva tapicería de tela de diseño jaspeado, y un exterior renovado, que incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas con un diseño actualizado.