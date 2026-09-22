Toyota celebra los 60 años del Corolla: Lanza un nuevo acabado y una edición especial con más equipamiento

Toyota Corolla - TOYOTA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha actualizado la gama del Corolla, coincidiendo con el 60 aniversario del modelo, con el regreso del acabado Style con carrocería de 5 puertas y una edición especial para conmemorar esta efeméride, con más equipamiento y seguridad.

En concreto, el nuevo acabado Style da un salto en términos de equipamiento, confort y diseño destacando las grandes novedades como el Detector de Ángulo muerto (BSM), Asistente de Salida Segura (SEA) y Alerta de Tráfico Trasero Cruzado (RCTA). Además, Style equipa llantas de aleación de 17 pulgadas, tapicería de tela reciclada y ante sintético, ionizador de partículas para el habitáculo Nanoe X o Faros delanteros Bi-LED.

En el caso del Corolla Touring Sports, el acabado Style añade además portón motorizado con apertura manos libres, un elemento práctico en una carrocería pensada para quienes buscan mayor capacidad y versatilidad. La opción del techo panorámico practicable Skyview estará disponible en el acabado Style de ambas carrocerías.

La opción de cinco puertas está disponible en España desde 24.450 euros, mientras que el Corolla Touring Sports se ofrece desde 27.450 euros. La gama se completa con el Corolla Sedan, disponible desde 30.050 euro en acabado Style Plus.

DISEÑO EXCLUSIVO POR EL 60 ANIVERSARIO

Por su parte, el Toyota Corolla Style 60 aniversario estará disponible para las carrocerías 5 puertas Hybrid 140 y Touring Sports tanto con Hybrid 140 como en Hybrid 200. Esta nueva edición incorpora elementos exclusivos que permiten diferenciarlo del resto de la gama, tanto por diseño como por equipamiento.

El exterior destaca por su color bitono exclusivo Azul 60 Aniversario, que ofrece un aire más atrevido y rejuvenecido, equipa unas exclusivas llantas de aleación de 17 pulgadas y cuenta con un sticker 60 Aniversario en el panel inferior de las puertas traseras.

Su interior también tiene detalles de la celebración con elementos decorativos 60 Aniversario en alfombrillas y pasos de puerta, molduras frontales y laterales cromadas y techo panorámico practicable Toyota Skyview.