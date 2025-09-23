Toyota España lanza el nuevo Aygo X Cross Hybrid, su primer híbrido del segmento A desde 20.900 euros. - LUKAS WAGNETER

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) - Toyota España ha ampliado su gama electrificada con la llegada del nuevo Aygo X Cross Hybrid, el primer modelo 100% híbrido del Segmento A de la marca japonesa, que está disponible en la red oficial de concesionarios de Toyota desde 20.900 euros al contado (en su acabado más bajo 'Play' o desde 19.100 euros bajo financiación.

El nuevo Aygo X Cross Hybrid presenta una motorización híbrida de última generación, combina un consumo reducido, unas bajas emisiones y un diseño crossover adaptado al entorno urbano.

El nuevo modelo se basa en la plataforma GA-B de la arquitectura global de Toyota --TNGA, Toyota's Global New Architecture--, que ha sido modificada para ofrecer un bajo centro de gravedad, mayor estabilidad y un tacto de conducción más ágil.

En cuanto a prestaciones, éste cuenta con más potencia y aceleración gracias a su nuevo motor híbrido de 1,5 litros que alcanza ahora los 116 CV de potencia (44 CV más que su versión anterior). Ello le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. A ello se suma un consumo mejorado de hasta 3,8 l/100 km en ciclo combinado WLTP.

DISEÑO EVOLUCIONADO Y CONECTIVIDAD AL VOLANTE

El diseño también evoluciona, con un frontal renovado y un voladizo delantero más largo (+76mm) que refuerza su carácter crossover. El interior incorpora un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas y, en función del acabado, llantas de 17 o 18 pulgadas.

El nuevo Aygo X Cross Hybrid incorpora de serie la última generación de Toyota Safety Sense, que suma dos importantes novedades: un sistema de Seguridad pre-colisión mejorado y un control de aceleración errónea a baja velocidad.

El sistema de Seguridad pre-colisión combina una cámara frontal y un radar de ondas milimétricas para detectar riesgos y activar alertas sonoras y visuales. En caso necesario, la asistencia de frenado Pre-colisión aplica fuerza adicional al freno, mientras que la nueva Dirección Asistida de Emergencia ayuda al conductor a esquivar obstáculos sin perder la trayectoria. El control de aceleración errónea limita las aceleraciones bruscas en maniobras a baja velocidad.

El equipamiento de seguridad se completa con un Control de Crucero Adaptativo (ACC) actualizado, que amplía sus funcionalidades para una conducción más cómoda y segura.

En cuanto a acabados, la gama del Aygo X Cross Hybrid está disponible en cuatro configuraciones: Play, Like, Chic y el nuevo GR Sport, su tope de gama.

Con la incorporación del Aygo X Cross Hybrid, Toyota completa la electrificación de sus modelos --Yaris, Yaris Cross, Corolla, Toyota C-HR y RAV4--, reforzando su apuesta por el acceso a la tecnología híbrida de Toyota a todo tipo de sus clientes.