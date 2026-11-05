Toyota gana 12.600 millones en primer semestre, un 26% más, y se dispara un 16% al elevar previsiones

Archivo - Toyota gana 12.600 millones en su primer semestre y dispara sus acciones un 16% al elevar previsiones - TOYOTA - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico japonés Toyota obtuvo un beneficio neto atribuible de 2,236 billones de yenes (alrededor de 12.600 millones de euros al cambio actual) durante los primeros seis meses de su ejercicio fiscal 2026-2027 (abril a septiembre de 2026), lo que representa un incremento del 26,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La compañía registró un beneficio operativo consolidado de 2,191 billones de yenes (unos 12.320 millones de euros) en la primera mitad de su año fiscal, lo que supone una subida del 9,2% interanual y un margen operativo del 8,1%, según ha informado este jueves.

Por su parte, la cifra de ingresos por ventas se situó en 26,96 billones de yenes (aproximadamente 151.600 millones de euros) entre abril y septiembre de 2026, con un avance del 9,5% respecto a los 24,63 billones de yenes facturados en el mismo periodo del ejercicio previo.

El gigante nipón ha explicado que esta evolución positiva se debe al impacto favorable del tipo de cambio del yen, la revisión de precios y las medidas de reducción de costes emprendidas junto a sus proveedores. Estos factores permitieron amortiguar el impacto del encarecimiento de las materias primas y las dificultades geopolíticas y logísticas en regiones como Oriente Medio.

Asimismo, las ventas globales consolidadas de vehículos alcanzaron los 4,75 millones de unidades en su primer semestre fiscal, apenas un 0,5% menos para el mayor fabricante del mundo.

En el canal minorista, la marca vendió 5,05 millones de vehículos de Toyota y Lexus, impulsada por la sólida demanda de vehículos electrificados (híbridos y 100% eléctricos), cuya cuota sobre las ventas totales aumentó hasta el 55,6%.

REVISIÓN AL ALZA Y RECOMPRA DE ACCIONES

Las acciones del fabricante de automóviles se dispararon hasta un 16,6% el jueves en el cierre de la Bolsa de Tokio ante la mejora de previsiones para la conclusión del año fiscal 2027.

Así, de cara al ejercicio completo (que concluye el 31 de marzo de 2027), Toyota ha elevado sus previsiones de beneficio neto anual hasta los 3,57 billones de yenes (unos 21.900 millones de euros), por encima de los 3,25 billones previstos previamente.

Igualmente, el fabricante nipón ha cambiado sus estimaciones de beneficio operativo hasta los 3,9 billones de yenes (alrededor de 20.000 millones de euros), lo que supone un incremento de 500.000 millones de yenes (unos 2.800 millones de euros) respecto a su estimación anterior y un avance interanual del 3,5%.

Respecto a la facturación para el conjunto del año fiscal, la compañía anticipa ingresar 53,5 billones de yenes (unos 300.100 millones de euros), lo que supondría un avance del 5,5% con respecto a su año fiscal 2026.

A pesar de ajustar a la baja la estimación de ventas en el mercado chino por una mayor competencia de precio, el grupo prevé mantener un volumen global de ventas consolidadas de 9,7 millones de vehículos en todo el ejercicio (un 1,14% más).

Además, Toyota prevé destinar un dividendo total por acción de 100 yenes para todo el año y ampliar su programa de recompra de acciones en 300.000 millones de yenes adicionales (1.690 millones de euros), elevando el presupuesto total del ejercicio a 1,3 billones de yenes (7.300 millones de euros).