Toyota gana 16.194 millones de euros hasta su tercer trimestre fiscal, un 26,1% menos por los aranceles

Archivo - Imagen de un Toyota Yaris. - TOYOTA - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha logrado un beneficio de 3 billones de yenes (16.194 millones de euros) en los nueve primeros meses de su año fiscal 2026 (que abarca desde abril de 2025 a marzo de 2026), lo que supone un retroceso de sus ganancias del 26,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

De su lado, Toyota ha recortado su beneficio operativo en un 13,1% respecto a los nueve primeros meses de su anterior año fiscal, hasta situarlo por debajo de los 3,2 billones de yenes (17.274,4 millones de euros).

Estos datos negativos se deben principalmente a un efecto de 1,2 billones de yenes (6.477 millones de euros) fruto del impacto de los aranceles estaonidenses sobre la compañía.

Las ventas de estos tres trimestres alcanzaron los 38 billones de yenes (205.158,1 millones de euros), equivalente a un incremento de la facturación del 6,8% interanual. Por el segmento automovilístico, Toyota ha ingresado 34,1 billones de yenes (184.102,4 millones de euros), un 5,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por mercados, las ventas totales de Toyota en Japón se mantuvieron estables, obteniendo 7,3 millones de entregas, a la vez que se incrementaron en términos interanuales en todos los mercados en los que opera, con aumentos de hasta dos dígitos en Norteamérica y del 9,4% en Europa.

PREVISIONES PARA EL CIERRE DE AÑO

En este contexto, Toyota prevé un beneficio neto de 3,57 billones de yenes (19.271,7 millones de euros) en el conjunto del año fiscal, una cifra inferior a la del 2025 en un 25,1%. La firma nipona estima un impacto por las tarifas de los aranceles estadounidenses de 1,45 billones de yenes (7.827 millones de euros).

No obstante, espera un incremento de las ventas del 4,1% interanual hasta los 50 billones de yenes (269.967 millones de euros) derivadas de una previsión de ventas de vehículos hasta los 9,7 millones de unidades, un 4,8% más que hace un año.

Por su parte, los ingresos operativos de la compañía nipona serán bajo las previsiones de la marca un 20,8% inferiores al ejercicio anterior hasta los 3,8 billones de yenes (20.517,2 millones de euros)