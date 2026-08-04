Toyota gana 8.090 millones de euros en su primer trimestre fiscal, un 75,6% más

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MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha logrado un beneficio neto atribuido de 1,47 billones de yenes (8.090,9 millones de euros) en el primer trimestre de su año fiscal 2027 (que comprende de abril a junio de 2026), lo que supone un incremento del 75,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos del trimestre se elevaron por encima de los 13,5 billones de yenes (74.304,0 millones de euros), una cifra superior a la del primer trimestre del año fiscal 2026 en un 10,4%. Las ventas consolidadas de vehículos a nivel mundial disminuyeron en 17.000 unidades (un 0,7%), situándose en 2.395.000 unidades en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027.

Por mercados, la facturación en Japón aumentó un 11,8%, hasta alcanzar los 5,82 billones de yenes (32.033,3 millones de euros), mientras que llegó hasta 6,10 billones de yenes (33.574,4 millones de euros) en Norteamérica, un 14,9% más.

En Europa, la cifra de negocio de Toyota ascendió hasta 1,88 billones de yenes (10.347,5 millones de euros), un 20,4% más, al tiempo que en el conjunto del continente asiático creció un 9,5% interanual, hasta 2,33 billones de yenes (12.824,3 millones de euros).

Por su parte, el beneficio operativo ha sido de 1,06 billones de yenes (5.834,2 millones de euros), equivalente a una caída interanual del 8,8%, según se desprende del informe de resultados de la compañía.

De cara al conjunto del año fiscal 2027, Toyota prevé un beneficio neto atribuido de 3,25 billones de yenes (17.888,0 millones de euros), una cifra inferior en un 15,5% a la que logró al cierre del año fiscal 2026.

Además, la firma automovilística estima que terminará el ejercicio con un beneficio operativo de 3,4 billones de yenes (18.713,6 millones de euros), un 9,7% por debajo del año anterior, y que la cifra de negocio llegará a 54 billones de yenes (297.216,0 millones de euros), un 6,5% más en términos interanuales.