Toyota invertirá en una fábrica circular en Polonia para procesar 20.000 vehículos al año

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha anunciado la creación de una nueva fábrica circular en Walbrzych (Polonia) que ocupará 25.000 metros cuadrados y procesará cada año cerca de 20.000 vehículos al final de su vida útil.

"Esta inversión representa otro importante paso en la estrategia de Toyota para desarrollar un modelo de economía circular basado en los principios de reducir, reutilizar y reciclar. El objetivo es maximizar los beneficios medioambientales mediante el tratamiento preciso y sistemático de los vehículos al final de su vida útil", ha afirmado Toyota.

La nueva fábrica ubicada en Polonia aplicará un enfoque integral para el procesamiento de los vehículos al final de su vida útil. La intención es recuperar componentes que puedan volver a utilizarse como materias primas valiosas. Por otra parte, elementos como baterías y ruedas serán evaluados para determinar su potencial de ser reacondicionados, reutilizados o reciclados. Asimismo, Toyota pretende recuperar materiales como cobre, acero, aluminio y plásticos para su uso en la producción de nuevos vehículos.

La fábrica circular ampliará las actividades de la planta existente en Walbrzych, que ya produce componentes clave para los motores híbridos de Toyota.

"Esta es nuestra segunda fábrica circular en Europa. La primera se puso en marcha en 2025 en Burnaston, en el Reino Unido, y se ha convertido en un referente del desarrollo de operaciones de economía circular", ha declarado el vicepresidente de Economía Circular en Toyota Motor Europe, Leon van der Merwe.

La compañía ha escogido en esta ocasión Polonia por el gran potencial de vehículos al final de su vida útil en el mercado, así como por la existencia de procesos de reciclaje anteriores y posteriores y de una infraestructura de fabricación consolidada. En los próximos años, tiene previsto realizar inversiones similares en otros mercados europeos.