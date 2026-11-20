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MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha anunciado una mejora del monovolumen Sienna con un sistema de propulsión actualizado, con un nuevo motor eléctrico de alta eficiencia, mejor manejo y la tecnología de seguridad más reciente de Toyota.

A la cabeza se encuentra el debut del sistema híbrido de sexta generación de Toyota, que cuenta con nuevos motores eléctricos con conductores de carburo de silicio de alta eficiencia y una nueva batería de iones de litio. El motor también se ha optimizado para una aceleración más silenciosa a bajas y medias velocidades.

La potencia total del sistema aumenta a 251 CV (anteriormente 245 CV) y, además, se obtiene una mayor autonomía, con una mejora en el consumo de combustible en ciudad, según las estimaciones del fabricante.

Las mejoras en el sistema híbrido se complementan con optimizaciones en el manejo gracias a los nuevos componentes de la dirección asistida electrónica, que incluyen un nuevo volante y columna de dirección, y un nuevo sistema de frenado de control electrónico diseñado para maximizar la sensación de frenado y, al mismo tiempo, minimizar el balanceo de la carrocería.

La tecnología del interior y del conductor de la Sienna también se ha actualizado gracias a una nueva plataforma eléctrica. Esta nueva plataforma permite la última versión de Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0), convirtiéndola en uno de los primeros modelos de Toyota en adoptar este sistema de seguridad, después del RAV4 2026 y los modelos Tundra y Sequoia 2027. El nuevo sistema cuenta con sensores y hardware mejorados para una mayor capacidad de detección.

También se actualizan la información y el entretenimiento. Todas las versiones ahora incluyen de serie una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con el sistema Audio Multimedia de Toyota. Un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas con ajustes personalizables también viene de serie.

Ensamblada en Estados Unidos, en Princeton, Indiana, se espera que la Sienna 2027 llegue a los concesionarios Toyota de todo el país a principios de 2027. La lista completa de precios se anunciará más adelante.