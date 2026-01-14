Archivo - Toyota Motor Europe logró unas ventas históricas de 1,22 millones de vehículos en 2025, un 10% más - TOYOTA - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Toyota Motor en Europa (TME) consiguió comercializar 1,22 millones de vehículos en 2025, lo que supone un aumento del 10% con respecto a 2024, consiguiendo por segundo año consecutivo superar sus mejores registros en el continente, según ha informado el grupo.

TME también registró 948.042 ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), siendo estos ya el 77% de las ventas totales de TME, con un crecimiento del 5% en nuevas entregas de esta gama electrificada.

"Estamos muy orgullosos de conseguir otro gran resultado de ventas en Europa durante 2025, que es una prueba de nuestra estrategia multitecnología. Hemos seguido incorporando en nuestra oferta modelos fascinantes, como el Aygo X Cross Hybrid y el nuevo RAV4, así como vehículos eléctricos de batería, como el Toyota C-HR+ Electric y el Urban Cruiser, además de otros nuevos productos que llegarán en 2026", ha expresado el vicepresidente ejecutivo de ventas de Toyota Motor Europe, Till Conrad.

TOYOTA, MARCA REFERENCIA EN EUROPA

Toyota comercializó 1.143.963 vehículos entre enero y diciembre de 202, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al año anterior, y marca el cuarto año consecutivo en que la marca Toyota ha sido la segunda más vendida de turismos en Europa.

Yaris Cross fue el modelo más vendido en el segmento B-SUV, con una cuota del 11 %. Entre los modelos más vendidos de la marca, destacan también la gama Yaris, la gama Corolla, Toyota C-HR, RAV4 y el Aygo X Cross. La proporción general de ventas electrificadas de Toyota se sitúa ahora en el 76 %, con un aumento interanual del volumen del 5 %.

Las ventas de vehículos eléctricos de batería subieron un 53 % respecto al año anterior, con 51.919 unidades, mientras que las ventas de híbridos enchufables aumentaron un 91 % interanual, hasta las 71.845 unidades, aceleradas por la gran demanda del Toyota C-HR Plug-in Hybrid.

Por su parte, las ventas de Toyota Professional crecieron un 19% respecto al 2024, con un récord de 158.270 vehículos y una cuota de mercado también récord del 6,7%.

TOYOTA, CUATRO AÑOS SIENDO LA MÁS VENDIDA EN ESPAÑA

Toyota igualmente ha terminado el año 2025 como la marca líder en el mercado español por cuarto año seguido tras alcanzar 105.424 unidades matriculadas (mercado total en España de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales sin contabilizar Canarias) y una cuota de mercado del 8,3%.

Asimismo, la marca japonesa en España ha ocupado la primera posición en el canal de particulares, con 59.311 unidades matriculadas (mercado de particulares en España de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales sin computar Canarias) gracias al rendimiento de sus modelos Yaris Cross, Toyota C-HR y Corolla (tercer, cuarto y octavo modelo, respectivamente, más deseado entre particulares).