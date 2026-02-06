Toyota nombra nuevo presidente y consejero delegado a Kenta Kon a partir del 1 de abril - TOYOTA

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha acordado nombrar a Kenta Kon, actual director de operaciones de la firma, como nuevo presidente y consejero delegado de la compañía, con efecto a partir del próximo 1 de abril, al tiempo que Koji Sato, actual presidente, asumirá el cargo de vicepresidente y el nuevo puesto de director de Industria.

A su vez, Kon abandona el cargo de director financiero, que será añadido a los roles de vicepresidente ejecutivo y miembro del consejo de administración de Yoichi Miyazaki.

Bajo esta nueva estructura de liderazgo, Sato se centrará en la industria en general, incluida Toyota, como vicepresidente y director de informática, mientras que Kon se centrará en la gestión interna de la empresa como presidente y consejero delegado.

En este contexto, el papel que se espera que Sato desempeñe como presidente de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles (JAMA) es fundamental. Como vicepresidente de Keidanren (Federación Empresarial de Japón), designado en mayo de 2025, también se espera que Sato promueva propuestas de políticas centradas en la fabricación y promueva la colaboración industrial para mejorar la competitividad industrial de Japón.

El comité de nombramientos de Toyota analizó el impacto en la gestión de ocupar simultáneamente los cargos de máximo ejecutivo de Toyota, presidente de JAMA y vicepresidente de Keidanren, y consideró la nueva estructura de liderazgo óptima "considerando los cambios actuales en el entorno y las fortalezas individuales de cada ejecutivo".

"Este cambio de roles tiene como objetivo acelerar la toma de decisiones gerenciales en respuesta a los cambios en el entorno interno y externo y establecer una estructura que permita a Toyota llevar a cabo plenamente su misión de contribuir a la sociedad a través de la industria", ha argumentado Toyota.