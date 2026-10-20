Toyota pide tener en cuenta a socios confiables como Japón en la Ley de Aceleración Industrial de la UE

El presidente y consejero delegado de Toyota en Europa, Yoshihiro Nakata - TOYOTA

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha afirmado este martes que respalda el objetivo de la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés) de reforzar la base industrial europea, pero ha abogado por establecer el sello 'Made with Europe', que reconozca a socios estratégicos de confianza, como Reino Unido, Turquía y Japón.

"Toyota respalda el objetivo de la Ley de Aceleración Industrial de reforzar la base industrial europea. Sin embargo, la ambición debe ir acompañada de una dimensión suficiente. La integración de Europa con socios de confianza como Reino Unido, Turquía y Japón permite alcanzar un mercado de alrededor de 31 millones de vehículos, una dimensión necesaria para competir a escala mundial", ha manifestado.

Para la firma nipona, limitar el ensamblaje a la Unión Europea transmitiría una señal equivocada a los inversores que llevan años apostando por la región. Al igual que han expresado otras marcas como Ford, Toyota considera que el valor de un vehículo fabricado en Europa va "mucho más allá del origen de sus componentes", puesto que también incluye la ingeniería, la investigación y el desarrollo, el ensamblaje y el empleo cualificado que hacen posible su producción.

Así, ha argumentado a favor de adoptar el enfoque 'Made with Europe', reconociendo a un número limitado de socios comerciales de confianza, vinculados mediante acuerdos de libre comercio o uniones aduaneras y con plena reciprocidad, entre ellos Reino Unido, Turquía y Japón.

Esta medida permitiría, entre otros, aplicar criterios coherentes en la contratación pública, los incentivos y las flotas corporativas, para que los vehículos fabricados junto con socios de confianza puedan acogerse a las mismas condiciones.

Igualmente, ha pedido introducir progresivamente los requisitos de contenido europeo, hasta alcanzar el 70% después de tres años, calculados sobre el valor del vehículo a salida de fábrica e incluyendo el valor generado por la ingeniería, la investigación y el desarrollo, así como el ensamblaje final.

"Toyota no es un invitado en Europa. Somos un fabricante europeo y queremos que la industria automovilística europea tenga éxito. El aislamiento nos hace más débiles. Europa cuenta con las capacidades, el talento y los socios de confianza necesarios para liderar, pero la legislación debe reflejar el ritmo al que los clientes pueden y están dispuestos a cambiar", ha trasladado el presidente y consejero delegado de Toyota en Europa, Yoshihiro Nakata.