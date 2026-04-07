Toyota prepara el desembarco de la sexta generación del RAV4 para junio, desde 43.500 euros

Toyota RAV4 - TOYOTA

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toyota tiene previsto realizar en junio las primeras entregas de la sexta y última generación del nuevo RAV4, ya disponible en los concesionarios de la firma en España desde 43.500 euros y con motorizaciones Hybrid y Plug-in Hybrid, esta última desde 46.500 euros y la opción de un descuento de hasta 1.800 euros por los incentivos del Plan Auto+.

La versión Hybrid del Toyota RAV4 incorpora una evolución con la quinta generación del sistema híbrido de Toyota, con mejoras en batería, un motor más ligero, silencioso, refinado y eficiente homologando 4,9 l/100 km y con una potencia de 185 CV.

Por su parte, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, estrena una nueva generación del sistema híbrido enchufable de Toyota con una nueva batería de ion-litio de 22,7 kWh, estando disponible tanto en tracción delantera (4x2) -Advance y Spirit-, como en tracción total inteligente AWD-i (4x4) -Advance, Spirit, GR SPORT y Limited-.

Esta versión cuenta con hasta 137 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrica carga en CA de 11 kW y carga rápida en CC de 50 kW, dependiendo del acabado. Toyota RAV4 PHEV obtiene una potencia de 272 CV en 4x2 y hasta 309 CV en AWD-i.

Además, el Toyota RAV4 se ha diseñado elevando su nivel tecnológico en todos los aspectos, incorporando de serie la última evolución de los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción de Toyota, con Toyota Safety Sense 4.0 de última generación, apoyada en la nueva arquitectura de software Arene, que refuerza el sistema tecnológico junto al cuadro de instrumentos digital de 12,3" y el sistema multimedia Toyota Connect de 12,9".

"El modelo cuenta con mejoras en confort de marcha, más dinámico, aislamiento perfeccionado y una experiencia de conducción más refinada manteniendo el carácter robusto y versátil que siempre ha definido al Toyota RAV4", destaca Toyota.