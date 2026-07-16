Toyota recorta levemente sus ventas en Europa y se mantiene como segunda marca más vendida - TOYOTA

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Toyota Motor Europe (TME) vendió 633.617 vehículos en la primera mitad de 2026, manteniendo su posición como segunda marca de turismos más vendida después de Volkswagen, y consiguió una cuota de mercado del 7%, pese a recortar sus ventas en apenas un 0,3% con respecto a sus cifras del primer semestre de 2025.

Dentro de estas cifras, la firma japonesa duplicó sus matriculaciones de modelos eléctricos en el Viejo Continente (+113%) tras entregar 69.700 unidades en los primeros seis meses de 2026.

Igualmente, la nipona cataloga como "récord" el porcentaje de sus ventas electrificadas (híbridos, híbridos enchufables y eléctricos), representando el 87% de sus ventas en Europa tras comercializar 549.332 unidades (un 12% más).

En total, TME vendió 633.617 vehículos, de los que 592.463 pertenecieron a la matriz Toyota, mientras que su gama Professional anotó 76.788 ventas (-5% sobre el año anterior) entre Hilux y la familia Toyota Proace en toda Europa.

YARIS CROSS, SU 'SUPERVENTAS'

Toyota Yaris Cross sigue siendo el modelo más vendido de la gama Toyota, con una cuota del 18% y 107.251 anotaciones. Otros de los modelos más vendidos de la marca fueron la gama Yaris (86.820), el Aygo X Cross Hybrid (55.330), la gama Corolla (77.998), el Toyota C-HR (72.099) y el bZ4X (20.145).

La oferta de BEV de Toyota siguió ganando fuerza, con unas ventas que subieron un 125 % respecto al año anterior, hasta los 62. 412 vehículos, impulsadas por la fuerte demanda entre los clientes del Toyota bZ4X, el Toyota C-HR+ Electric y el presentado bZ4X Touring.