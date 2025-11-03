Toyota repite como marca más popular en España en octubre, y el Dacia Sandero como coche más vendido

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero ha vuelto a repetir en octubre como el modelo más vendido en España, con 3.484 matriculaciones, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

De su lado, Toyota ha logrado mantenerse en la primera posición, liderando el ránking de marcas más vendidas en el décimo mes del año, en el que alcanzó las 7.365 matriculaciones.

PEUGEOT 2008 Y RENAULT CLIO COMPLETAN EL 'TOP 3' DE OCTUBRE

Por detrás del Dacia Sandero, que se mantiene como primer modelo en ventas en España desde hace tiempo, el Peugeot 2008, que no figuraba en el 'top 10' de vehículos más vendidos en el mes anterior, ha escalado a la segunda posición en octubre, con 2.259 matriculaciones, lo que supone casi triplicar (incremento del 164,5%) sus ventas con respecto a octubre de 2024.

A continuación, en tercer lugar, se volvió a ubicar el Renault Clio, que alcanzó las 1.813 unidades vendidas en el décimo mes del año. El 'top 5' lo completan el Seat Ibiza y el Toyota C-HR, que se ubicaban en quinta y cuarta posición en septiembre, con 1.813 y 1.771 unidades, respectivamente, este décimo mes.

En todo el año, el Dacia Sandero es el modelo con más ventas al anotarse 32.249 unidades, por delante del MG ZS, con 20.726 unidades y el Renault Clio, con 20.180 comercializaciones. Los tres repiten en el podio. El Seat Ibiza se consolida en el cuarto lugar, con 19.182 anotaciones, y el Toyota Corolla mantiene el quinto puesto, tras sumar 18.304 unidades.

El 'top 10' del año lo cierran el Seat Arona (17.672 unidades), el Hyundai Tucson (con 17.022 unidades, que escala al séptimo puesto), el Peugeot 208 (16.952 unidades), el Nissan Qashqai (16.422 unidades) y el Renault Captur (16.190 unidades).

TOYOTA, RENAULT Y VOLKSWAGEN, LAS MARCAS MÁS VENDIDAS

El 'top 3' de las marcas más vendidas en el décimo mes del año lo conforman junto a Toyota, Renault con 7.080 ventas, y Volkswagen, con 6.937 unidades. El 'top 5' lo cierran Dacia y Hyundai, con 6.325 y 5.157 ventas, respectivamente.

En el ranking anual, Toyota con estos resultados de octubre, alcanza 81.047 unidades en el mercado nacional, seguida de Renault (67.755) y de Volkswagen (63.069). En el 'top 5', Seat repite en el cuarto puesto, con 55.498 ventas, y Dacia arrebata el quinto a Hyundai, con 54.983 entregas.

La clasificación de las 10 marcas más populares en octubre en España la completan, por este orden Hyundai (53.966 unidades), Kia (52.956 unidades), Peugeot (48.002 unidades), Mercedes (43.084 unidades) y MG (38.989 unidades).