Toyota repite como marca más popular en España en septiembre, y el Dacia Sandero como coche más vendido

La firma japonesa supera a Renault y Volkswagen y mantiene también el primer puesto en el acumulado del año

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero ha vuelto a repetir en septiembre como el modelo más vendido en España, con 3.449 matriculaciones, según los datos publicados este miércoles por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

De su lado, Toyota ha logrado mantenerse en la primera posición, liderando el ránking de marcas más vendidas en el noveno mes del año, en el que alcanzó las 8.250 matriculaciones.

TESLA MODEL 3 Y RENAULT CLIO COMPLETAN EL 'TOP 3' DE AGOSTO

Por detrás del Dacia Sandero, que se mantiene como primer modelo en ventas en España desde hace tiempo, el Tesla Model 3 ha escalado de la séptima posición de agosto a la segunda en septiembre, con 1.976 matriculaciones.

A continuación, en tercer lugar, se ubicó el Renault Clio, que alcanzó las 1.817 unidades vendidas en el noveno mes del año. El 'top 5' lo completan el Toyota C-HR y el Seat Ibiza, que estaban en décima y quinta posición el pasado agosto, con 1.784 y 1.766 ejemplares, respectivamente, en este noveno mes.

En todo el año, el Dacia Sandero es el modelo con más ventas al anotar 28.765 unidades, por delante del MG ZS, con 19.251 unidades y el Renault Clio, con 16.075 comercializaciones. Los tres repiten en el podio. El Seat Ibiza se consolida en el cuarto lugar, con 17.369 anotaciones, y el Toyota Corolla mantiene el quinto puesto, tras sumar 16.591 unidades.

El 'top 10' del año lo cierran el Seat Arona (16.324 unidades), el Peugeot 208 (15.583 unidades), el Hyundai Tucson (15.843 unidades), el Nissan Qashqai (14.700 unidades) y el Renault Captur (14.494 unidades).

TOYOTA, RENAULT Y VOLKSWAGEN, LAS MARCAS MÁS VENDIDAS

El 'top 3' de las marcas más vendidas en el noveno mes del año lo conforman junto a Toyota, Renault con 5.910 ventas, y Volkswagen, a la que la firma francesa le arrebata el segundo puesto este septiembre, con 5.411 unidades. El 'top 5' lo cierran Dacia y Seat, con 5.386 y 4.641 ventas, respectivamente.

En el ranking anual, Toyota con estos resultados de septiembre, alcanza 73.682 unidades en el mercado nacional, seguida de Renault (60.675) y de Volkswagen (56.132). En el 'top 5', Seat repite en el cuarto puesto, con 50.506 ventas, y Hyundai en el quinto, con 48.809 entregas.

La clasificación de las 10 marcas más populares en septiembre en España la completan, por este orden Hyundai (4.406 unidades), Kia (4.302 unidades), Mercedes (3.666 unidades), MG (3.363 unidades) y Skoda (3.361 unidades).