Toyota repite como marca más vendida en España hasta septiembre y supera las 80.600 unidades

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MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha vuelto a situarse a la cabeza en ventas en España tras la suma de los tres primeros trimestres del año, con más de 80.600 matriculaciones hasta septiembre, lo que la convierte en la marca más popular en lo que va de año.

Según han divulgado este jueves las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), el desempeño de Toyota atiende a las buenas cifras de matriculaciones de varios modelos de la compañía en el acumulado del año, como el Toyota Corolla o el Toyota C-HR, el tercer y cuarto coche más vendidos, respectivamente, en todo 2026.

A su vez, el Toyota Corolla, el Toyota C-HR o el Toyota Yaris Cross se sitúan entre los cinco modelos más vendidos del mes de septiembre (en tercera, cuarta y quinta posición), lo que ha llevado a Toyota a posicionarse también como marca más popular en el noveno mes del año, con un total de 9.172 matriculaciones.

VOLKSWAGEN Y RENAULT COMPLETAN EL PODIO

En segundo lugar en el ranking de marcas más vendidas hasta septiembre se sitúa Volkswagen, que ha matriculado 57.609 unidades de sus vehículos en los nueve primeros meses del año. A continuación, Renault resiste en el 'top 3', con 52.815 registros en los que va de 2026.

A Renault le sigue muy de cerca Seat, impulsada por el Seat Ibiza, que ha logrado 52.660 matriculaciones en los tres primeros trimestres del año, pisándole los talones a la marca francesa. Kia completa el 'top 5', con 48.427 unidades comercializadas.

Dacia (44.678 registros), Peugeot (43.489), Hyundai (39.807), Mercedes-Benz (39.402) y BMW (36.591 anotaciones) ocupan entre el sexto y el décimo lugar en el ranking de los nueve primeros meses del año.

En lo que se refiere al noveno mes del año, Renault y Volkswagen han intercambiado posiciones, con 5.551 y 5.113 matriculaciones en septiembre, respectivamente. Seat y Kia también figuran en el cuarto y quinto puesto, mientras que BYD (con 4.434 matriculaciones), Dacia, Tesla (que acostumbra a sumar ventas trimestrales), Mercedes-Benz y BMW aparecen el 'top 10'.