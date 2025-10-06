Toyota retrasa la OPA sobre su filial de maquinarias Toyota Industries hasta febrero de 2026

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conglomerado industrial japonés Toyota Industries Corporation (TICO), filial de maquinarias de Toyota, ha anunciado este lunes que la oferta pública de adquisición (OPA) que lanzará Toyota por la compañía se retrasará hasta al menos febrero de 2026.
La adquisición, que tiene un valor de 4,7 billones de euros (26.769 millones de euros) se ha retrasado porque el proceso de aprobación de las leyes antimonopolio en varios países está llevando más tiempo del previsto.
El acuerdo de absorción, presentado en junio, implica que una unidad inmobiliaria propiedad de empresas del grupo haga una oferta pública de adquisición de las acciones de Toyota Industries.
Según el plan, la inmobiliaria haría una oferta pública de adquisición de 16.300 yenes (92,91 euros) por cada acción de Toyota Industries, lo que representaba un descuento del 11% sobre el precio de cierre de la empresa el día en que se anunció oficialmente.
Según Toyota Industries, sólo se han obtenido autorizaciones en Australia, Canadá, Israel y Sudáfrica. "El resto de autorizaciones siguen pendientes, y se espera que todos los procedimientos se completen a mediados de enero de 2026 o más tarde", ha explicado a través de un comunicado.
Los principales bancos de Japón --Mitsubishi, Sumitomo Mitsui y Mizuho Financial-- prestarán en conjunto 2,8 billones de (15.964 millones de euros) a la empresa adquirente para apoyar la compra.