Los trabajadores de Hyundai en Corea del Sur convocan huelga de cinco días por mejoras salariales

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MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de trabajadores de Hyundai en Corea del Sur ha acordado realizar una huelga durante los próximos cinco días laborables para reclamar mejoras salariales a la compañía, tras varias reuniones con la dirección de las que no ha salido un acuerdo.

En concreto, según informa la agencia de noticias coreana 'Yonhap', los trabajadores irán a huelgas de cuatro horas tanto este próximo miércoles 19 de agosto como el jueves 20 de agosto. A continuación, el viernes 21 de agosto, la huelga será de 8 horas, para retomar los parones de 4 horas los próximos lunes 24 y martes 25 de agosto.

Esta no es la primera ocasión en la que el sindicato convoca huelgas parciales con motivo de las negociaciones salariales en curso. La organización sindical, con más de 40.000 miembros registrados, pide un aumento de 149.600 wones (91,96 euros) en el salario mensual y una bonificación por rendimiento equivalente al 30% del beneficio neto de la empresa del año pasado.

De su lado, la firma ha ofrecido un aumento de 80.000 wones (unos 49 euros) en el salario base mensual, una bonificación por rendimiento equivalente al 350% del salario mensual más 10 millones de wones (6.129 euros), así como 15 acciones de la compañía.