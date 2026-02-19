Los trabajadores de Stellantis Figueruelas se concentrarán contra la aplicación de permisos retribuidos

Archivo - Exterior de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) ha convocado una concentración contra el modo de aplicación de los permisos retribuidos.

La movilización tendrá lugar el próximo lunes, 23 de febrero, a las 9.00 horas frente al Edificio Vidal de Canellas, en la Ciudad de la Justicia, coincidiendo con la celebración del juicio por el conflicto colectivo interpuesto por el comité de empresa, en el Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza.

El cómputo que hace la empresa de los días de permiso retribuido, aplicables en casos de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, que precise reposo domiciliario no se ajusta a la legalidad de mínimos del artículo 37.3 b del Estatuto de los Trabajadores y no reconoce los cinco días laborales, han señalado desde el comité de empresa.

"Tampoco la doctrina que emana del Tribunal Supremo y que es aplicada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que reconoce los días laborables y no naturales", ha añadido.

El comité no entiende la postura de la dirección de la empresa, "máxime cuando existen múltiples sentencias favorables y en el resto de plantas del grupo Stellantis en España".

Tras no haberse alcanzado acuerdo ni en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) el pasado 18 de julio de 2025, ni en el acto de conciliación en los juzgados del 21 de octubre de 2025, las partes acudieron al juzgado el 25 de noviembre de 2025. En ese juicio la empresa solicitó retrasarlo, alegando que debería estar presente el Ministerio Fiscal, ya que a su entender se modificaba el artículo 46 del convenio colectivo, siendo en su consideración impugnado. El comité de empresa mostró su desacuerdo con esta decisión.