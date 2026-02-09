Transportes licita contratos para ocho áreas de servicio con recarga eléctrica por 94,5 millones

Archivo - Un coche cargándose en un punto de carga - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado los expedientes de información pública y los anteproyectos y estudios de viabilidad para construir nuevas áreas de servicio dotadas de estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos.

Serán en concreto ocho áreas de servicio (cinco de ellas dobles, una en cada margen), valoradas en su conjunto en unos 94,5 millones de euros (IVA incluido). Las ocho áreas se distribuyen entre las provincias de Asturias, Barcelona, Cuenca, Córdoba, Cantabria, Madrid, Zaragoza y Valencia.

Estas áreas constituyen el programa piloto del Ministerio de Transportes para la dotación de este tipo de instalaciones en la Red de Carreteras del Estado, que tiene por objetivo contribuir a la descarbonización del transporte, catalizar la inversión privada en infraestructuras de recarga eléctrica y mejorar la oferta de servicios al usuario.

Tras estas aprobaciones, se licitará el correspondiente contrato de concesión de obras (dividido en seis lotes) y se redactarán los respectivos proyectos constructivos de las áreas de servicio por los correspondientes adjudicatarios de las concesiones. Una vez aprobados estos proyectos por la Dirección General de Carreteras, se proseguirá con la construcción y explotación de cada una de las áreas.