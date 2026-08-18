¿Por qué triunfa el Leapmotor B10 en España?: Seguridad de última generación y autonomía, las claves de su éxitoso julio

Leapmotor B10 - LEAPMOTOR

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Leapmotor B10 ha destacado en julio como el vehículo 100% eléctrico más vendido en España, tras registrar 506 matriculaciones mensuales, fruto de características que destacan en el modelo como su seguridad de última generación o su gran autonomía, dos factores que los clientes tienen especialmente en cuenta a la hora de adquirir un nuevo coche.

El B10 es un modelo que está disponible en dos opciones de batería actualmente bajo su configuración 100% eléctrica por medio de la versión 'Pro', con una capacidad de 56,2 kWh, y la 'ProMax', de 67,1 kWh, que permiten autonomías en ciclo promedio combinado (WLTP) de 361 y de 434 kilómetros, respectivamente.

En términos de prestaciones, el B10 dispone de una potencia única de 160 kWh (218 CV), con tracción trasera al alojarse su motor debajo del maletero y la batería debajo de los asientos delanteros.

"El B10, un SUV del segmento C, representa el equilibrio perfecto entre sostenibilidad y versatilidad", resalta la marca, que recuerda que el modelo cuenta con una versión REEV que elimina la ansiedad por la autonomía, facilitando la transición al coche eléctrico.

Equipado con la arquitectura inteligente LEAP 3.5, el B10 no solo destaca por su eficiencia, sino por haber alcanzado las 5 estrellas Euro NCAP, garantizando que la seguridad de última generación no sea un lujo, sino un estándar para todos los usuarios.

Precisamente, Leapmotor desarrolla internamente más del 60% de los componentes de sus vehículos. Esta integración vertical permite no solo una optimización de costes que se traslada directamente al cliente final, sino también una implementación más rápida de tecnologías avanzadas, como el sistema Cell-to-Chassis y arquitecturas electrónicas centralizadas que garantizan actualizaciones constantes y una seguridad de cinco estrellas.

El B10 contará próximamente con el distintivo 'Made in Spain, ya que será fabricado en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) a partir del segundo semestre de este año, dándole un nuevo impulso a la industria automovilística del país en torno a la movilidad eléctrica.

UNA NUEVA ACTUALIZACIÓN

El modelo destaca también por su última actualización inalámbrica (OTA) del software para el Leapmotor B10, que introduce la función de conducción con un solo pedal, compatibilidad nativa con Apple CarPlay y Android Auto, funciones de comando de voz ampliadas y una serie de mejoras que hacen que el vehículo sea más intuitivo de usar.

Con esta nueva versión, los conductores del B10 ahora pueden experimentar la conducción con un solo pedal, lo que permite controlar la mayor parte de la aceleración y la desaceleración directamente a través del pedal del acelerador. La lógica de recuperación de energía mejorada contribuye a un control más suave y a una mayor eficiencia.

Además, Leapmotor ha introducido actualizaciones en la interfaz que mejoran la accesibilidad y los conductores pueden personalizar los botones del volante con nuevos ajustes multifunción incluidos atajos para las funciones de ayuda y los modos de conducción.

La actualización OTA también mejora elementos esenciales de la experiencia al volante y de infoentretenimiento. Ahora la navegación se puede mostrar a través de una nueva disposición de pantalla dividida en el lado izquierdo, lo que mejora la visibilidad cuando se utilizan varias aplicaciones.

ROMPER LA BARRERA ELÉCTRICA

La marca de origen asiático tiene como objetivo romper las barreras de entrada al vehículo eléctrico. En un contexto donde la transición energética es una prioridad, Leapmotor aspira a ser "el referente de la movilidad inteligente", al combinar la agilidad tecnológica de una start-up con el respaldo logístico, comercial y de postventa de Stellantis.

España se sitúa como un mercado prioritario dentro de esta estrategia, aprovechando la extensa red de concesionarios de Stellantis para ofrecer una experiencia de cliente integral y una tranquilidad total en el mantenimiento y recambio de piezas. La marca no solo vende vehículos, sino que propone un ecosistema de movilidad donde la eficiencia y la sostenibilidad van de la mano "de una experiencia de conducción premium".