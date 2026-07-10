Los turismos de segunda mano se encarecen un 3,6% en el primer semestre, hasta una media de 13.436 euros

Archivo - Los turismos de segunda mano se encarecen un 3,6% en el primer semestre hasta los 13.436 euros - MOTOROCASIÓN - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos de ocasión han elevado su precio entre enero y junio un 3,6%, hasta una media de 13.436 euros, lo que se corresponde con 463 euros más en comparación con el primer semestre del pasado año, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Por su parte, el coste por la compra de un turismo usado ha aumentado en junio un 3,1% en términos interanuales, tras haberse pagado de media en España 13.447 euros.

La subida se concentra en los turismos más caros, cuyas ventas aumentan casi el doble que el total del mercado. Aun así, más de un tercio de los coches de segunda mano vendidos en junio tuvieron un precio inferior a los 6.000 euros y el 22% se situaron por debajo de los 3.000. Solo el 11,5% supera los 36.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, que suman el 63,3% del mercado, el precio medio en junio se colocó en 11.074 euros, un 6,2% de subida interanual y un 1,5% más que en mayo.

El turismo usado se encarece en las 17 comunidades autónomas, con un máximo del 6,8% en Cantabria y un mínimo del 0,8% en Baleares. El segmento de los de más edad, con subidas más intensas que las del conjunto del mercado, se repite en todas las CCAA. El máximo se da en Madrid y el mínimo en Aragón. En una comparativa por provincias, según Ancove, Huesca encabeza el ranking del incremento de precios, seguida de Guadalajara, León, Cádiz y Girona. Los precios bajan en 8 provincias con el descenso más pronunciado en Segovia.

"Ancove se congratula del acuerdo alcanzado en el Congreso al aprobar una proposición no de ley que insta al Gobierno a aprobar el plan Nacional de Renovación del parque que incluye ayudas a la compra de vehículos nuevos sin discriminar las motorizaciones de combustión. Especialmente relevante es el apoyo, por primera vez, a la compra de unidades de segunda mano con las ultimas motorizaciones Euro6d, una medida que llevamos años demandando desde Ancove", ha detallado el presidente de Ancove, Erik Iglesias.