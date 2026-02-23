Uber elige a Electra para acelerar la electrificación de su flota en España y Francia

Economía/Motor.- Electra triplica sus ingresos en 2025 y cierra el año con 664 estaciones en Europa - ELECTRA

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Electra, compañía de puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, ha anunciado un acuerdo con Uber con el objetivo de acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica de su flota en Europa.

La primera fase de la colaboración contempla el desarrollo o la expansión de más de 100 puntos de recarga en España y Francia. Su modelo de recarga ultrarrápida recupera la mayor parte de la autonomía en menos de 20 minutos, adaptándose a los descansos naturales de los conductores y sin afectar a su ritmo de trabajo.

Electra opera actualmente una de las redes de recarga ultrarrápida con mayor crecimiento de Europa, con 650 puntos de recarga y 500.000 usuarios habituales en 10 países. La tasa de disponibilidad de su red alcanza el 99%, un factor clave para conductores con alto kilometraje, como taxistas, VTC, repartidores, operadores de alquiler y flotas corporativas.

Al garantizar tanto la inversión en infraestructura como el uso recurrente, esta colaboración marco a largo plazo alinea los intereses de los operadores de flotas y los proveedores de recarga, favoreciendo una aceleración sostenida de la electrificación a gran escala.

"La electrificación de flotas es la principal palanca para la implantación definitiva de la movilidad eléctrica. Con Uber, demostramos que una colaboración estructurada entre un actor global de la movilidad y un operador de recarga puede alinear el rendimiento económico con la transición energética", ha afirmado el consejero delegado de Electra España, Bastien Verot.