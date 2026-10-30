UGT se compromete a negociar el convenio de VW Navarra "desde el realismo" y ser "parte de la solución"

Archivo - Cadena de fabricación de un Volkswagen ID. Cross, en las Instalaciones de Volkswagen Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT en Volkswage Navarra se ha comprometido a seguir negociando un nuevo convenio para la planta de Landaben "desde el realismo, siendo conscientes de la situación actual y dejando de lado planteamientos y expectativas alejados de la realidad, que no contribuyen a la continuidad de nuestra fábrica".

En una nota de prensa, enviada tras la tercera reunión de la mesa negociadora del XI Convenio Colectivo, la organización ha destacado que el X Convenio "sentó las bases para la transformación de nuestra fábrica, una transformación que se ha hecho especialmente visible durante estos últimos años".

Así, ha señalado que "la edad media de la plantilla se ha reducido hasta los 45,6 años, un 3,6% menos que en 2023", mientras que la antigüedad media de las personas trabajadoras en fábrica se sitúa en 19 años", lo que "refleja la estabilidad de Volkswagen Navarra". Además, ha puesto en valor el incremento de la presencia de mujeres. "En los últimos años ha aumentado un 40% la presencia de mujeres en Volkswagen Navarra, tanto en el conjunto de la plantilla como en los puestos de management", ha apuntado.

En cuanto al contexto global del Grupo, según indican desde UGT, la Dirección ha explicado que "las tensiones comerciales y los aranceles impuestos por Estados Unidos y China han tenido un fuerte impacto en la marca".

A esta situación se suma que, actualmente, los vehículos eléctricos "todavía no ofrecen la misma rentabilidad económica que los modelos de combustión" y que "los mercados en general están en números negativos". Ante este escenario, la Dirección ha trasladado que "nadie es ajeno a la situación actual y que todas las partes debemos contribuir y trabajar de forma conjunta para afrontar los retos que tiene por delante el Grupo".

A este respecto, el sindicato ha indicado que "somos conscientes de la situación que atraviesa el Grupo y queremos formar parte de la solución. Pero también tenemos claro que nuestra fábrica ha llegado hasta aquí gracias a los acuerdos alcanzados con la parte social y al compromiso de toda la plantilla".

"Nos sentimos orgullosos de haber contribuido a este camino y de los resultados conseguidos, siempre respaldados por la plantilla", ha concluido.