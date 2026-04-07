UGT FICA apuesta por colaboración entre la industria automovilística y la de defensa para preservar el empleo

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MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha destacado la colaboración entre la industria automovilística y la de defensa como una vía para preservar el empleo, tal y como ha indicado en un comunicado este martes.

El sindicato liderado por Pepe Álvarez considera que el actual contexto de transformación industrial, tecnológica y geopolítica "obliga a abrir un debate serio sobre las oportunidades productivas y de empleo que pueden surgir para la industria de la automoción, especialmente en aquellos territorios donde la descarbonización, la electrificación y los cambios en la cadena de valor están generando incertidumbre para el futuro de miles de empleos".

En este sentido, UGT ha señalado que la industria de la seguridad y la defensa puede representar un "nicho industrial complementario" para determinadas capacidades ya existentes en la automoción, particularmente en ámbitos como la fabricación avanzada, la mecanización de precisión, la electrónica, la robótica, los materiales, la movilidad técnica, la ingeniería, la digitalización industrial y los sistemas de producción complejos.

REFLEXIÓN SOBRE DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL

UGT FICA ha defendido que "cualquier reflexión sobre diversificación industrial debe situarse siempre desde una perspectiva de empleo de calidad, soberanía industrial, innovación tecnológica y mantenimiento del tejido productivo", especialmente en aquellas comarcas y polos fabriles donde la automoción constituye un pilar económico y social esencial.

Además, la organización ha comentado que "muchas plantas, proveedores y empresas auxiliares del automóvil disponen de conocimiento técnico, capacidad productiva, cualificación profesional e infraestructura industrial que podrían adaptarse, parcial o progresivamente, a nuevas líneas de actividad vinculadas a la defensa, la seguridad, la movilidad especializada y la industria dual".

"Este debate no puede plantearse como una sustitución automática ni como una renuncia al futuro de la automoción, sino como una estrategia de colaboración y diversificación inteligente, orientada a proteger el empleo, atraer inversión, reforzar la base industrial y evitar procesos de deslocalización o pérdida de capacidad productiva, aprovechando las sinergias derivadas de esta colaboración", ha subrayado.

PIDE UNA POLÍTICA INDUSTRIAL CLARA Y COORDINADA

Para ello, el sindicato considera "imprescindible" la existencia de una política industrial clara y coordinada entre administraciones, empresas y sindicatos, así como de planes de inversión pública y privada que refuercen la capacidad manufacturera y tecnológica. Igualmente, demanda programas de formación y recualificación profesional para los trabajadores de la industria automovilística integrados en el programa IN+DEF presentado recientemente por el Gobierno para impulsar el ecosistema formativo de la industria de defensa.

Asimismo, exige garantías de empleo estable, cualificado y con derechos, además de participación sindical en cualquier proceso de reconversión, adaptación o diversificación industrial. Por último, pide compromiso con el arraigo territorial de la industria y sus cadenas de suministro.

"España no puede permitirse perder músculo industrial ni talento productivo en un momento de grandes transformaciones globales", ha insistido, animando a apostar por nuevas oportunidades industriales, incluidas aquellas vinculadas a la defensa y a la industria dual.

De hecho, la organización ha resaltado que esta apuesta puede consolidarse como una "vía útil para reforzar la competitividad, sostener el empleo y garantizar el futuro para miles de familias trabajadoras".

"La prioridad debe ser clara: proteger el empleo, fortalecer la industria y asegurar una transición justa y ordenada para el conjunto de la industria automovilística", ha concluido.