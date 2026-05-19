UGT FICA y CCOO exigen a Forvia mantener el empleo en la venta de su negocio de interiores

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MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA y Comisiones Obreras de Industria han exigido a la dirección de Forvia la máxima transparencia en todas las fases del proceso de la venta de su división de interiores, así como una interlocución directa y permanente y el mantenimiento del empleo y de las actuales condiciones laborales.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han reclamado "un análisis riguroso" del impacto industrial que la venta de la división de interiores a un grupo inversor tendrá en el conjunto del grupo en España, que fabrica componentes para el sector del auto.

Así lo han compartido tras una reunión que han mantenido para estudiar "la importante repercusión" y dar una respuesta coordinada ante esta decisión y el impacto que tendrá sobre los centros de trabajo y el conjunto de las plantillas.

Durante este encuentro, ambas organizaciones compartieron un análisis detallado sobre el alcance de la operación anunciada por la compañía, que afectará en España a cerca de 1.600 trabajadores y trabajadoras.

"Esta decisión genera una evidente preocupación, no solo por las consecuencias inmediatas que podrían tener sobre el empleo y las condiciones laborales en la división afectada, sino también por las incertidumbres que se abren respecto al futuro del resto de centros de trabajo y divisiones del grupo en nuestro país", han advertido.

Los dos sindicatos expresaron su inquietud ante el hecho de que la operación implique la entrada de un fondo de inversión internacional, cuya estrategia y objetivos a medio y largo plazo pueden no estar alineados con la estabilidad del empleo, el mantenimiento del tejido industrial y el desarrollo sostenible de la actividad productiva.

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN

Como resultado de esta reunión, CCOO de Industria y UGT FICA han acordado solicitar de manera inmediata una reunión con la dirección de Forvia en España para obtener información "directa, clara y completa" sobre el proceso en curso.

En esta reunión, ambos sindicatos trasladarán su posición de manera firme y constructiva y reclamarán a Forvia que el proceso se desarrolle con las máximas garantías, que no se limite al cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que se adquieran compromisos adicionales que refuercen la seguridad y la estabilidad de las plantillas.

"UGT FICA y CCOO de Industria trabajarán de manera coordinada con las secciones sindicales de todos los centros de trabajo para hacer un seguimiento continuo de la situación, trasladar información veraz a las plantillas y articular las acciones que sean necesarias en defensa de sus intereses", han trasladado.