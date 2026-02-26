Valeo obtuvo un beneficio de 200 millones de euros en 2025, un 23% más

Archivo - Logo de Valeo - VALEO - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de componentes para vehículos Valeo logró un beneficio neto atribuido de 200 millones de euros al término de su ejercicio 2025, lo que supone un aumento del 23% sobre los 162 millones de euros que la compañía obtuvo en 2024, según los datos publicados por la entidad este jueves.

La compañía francesa alcanzó un volumen total de ventas de 20.903 millones de euros, un 3% menos que su cifra de negocio de 2024, logrando por segundo año consecutivo caer en su cifra de negocio.

Europa y Norteamérica fueron los principales mercados en el negocio de Valeo, con 8.609 y 3.265 millones obtenidos en la fabricación de sus productos, respectivamente, aunque apenas crecieron un 0,1% en Europa y si que descendieron un 5,5% en el mercado norteamericano.

Igualmente, Valeo descendió su facturación en Asia un 5% hasta los 2.761 millones, principalmente por el desplome del 11,4% en sus volúmenes en China que llegaron a los 2.349 millones de euros el pasado año.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se ha situado en 3.082 millones de euros, una cifra superior en un 8% a la registrada por la compañía en el año anterior.

La deuda neta de la entidad se situó en 4.022 millones de euros (frente a los 3.813 millones de euros del año anterior), lo que supone un ratio de apalancamiento de 1,3 veces, incluyendo un efecto cambiario desfavorable de 263 millones de euros.

"Los resultados anuales de 2025 muestran que Valeo ha consolidado su posición y que la trayectoria de nuestro plan estratégico 2028 ya está en marcha: hemos seguido mejorando nuestra rentabilidad y hemos logrado el cambio de rumbo esperado en la generación de efectivo, con un nivel récord de flujo de caja operativo", ha afirmado el consejero delegado de Valeo, Christophe Périllat.

En este contexto, el consejo de administración de Valeo propondrá a la junta de accionistas el reparto de un dividendo de 0,44 euros pro acción. "Valeo aspira a seguir mejorando su rentabilidad y la generación de efectivo en un entorno que sigue siendo exigente", ha expresado la compañía.

De cara a 2026, Valeo prevé lograr una cifra de negocio de entre 20.000 y 21.000 millones de euros y un margen operativo de entre el 4,7% y el 5,3%, así como un flujo de caja libre (después de intereses financieros netos) superior a 400 millones de euros.