Vázquez (PPE) aboga por retrasar las exigencias "irrealizables" de electrificación de la automoción

Cebreiros, Vázquez y Sánchez esta mañana en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez ha subrayado la importancia de retrasar las normativas "irrealizables" de electrificación del sector de la automoción impulsadas por Bruselas en la última legislatura, destacando que para muchos países es "imposible" de llegar.

Así lo ha señalado durante su participación en un desayuno empresarial organizado por la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), donde ha puesto en valor la importancia del paquete ómnibus en el que trabajan los 'populares' en Europa para "dar más tiempo" a las empresas automovilísticas a adaptarse al vehículo eléctrico.

Vázquez ha apuntado que esta nueva legislación tratará de "impedir" que la competencia exterior, sobre todo de China, se "lleve por delante" a un sector "clave" para la economía del continente como es la automoción.

"Este paquete ómnibus que se va a presentar y a aprobar en los próximos meses tendrá un impacto muy positivo para Vigo y España", ha insistido, subrayando la necesidad de "negociar" tanto a la derecha como a la izquierda para poder sacar adelante este tipo de iniciativas.

Durante su intervención en el acto, llevado a cabo bajo el nombre 'El futuro empresarial en Europa. Claves para navegar el nuevo ecosistema regulatorio europeo', el eurodiputado ha hablado de otras legislaciones que saldrán adelante en Bruselas, como el paquete de medidas para simplificar las normas de sostenibilidad o la simplificación de la PAC.

Adrián Vázquez ha hablado de la "falta de industrialización clarísima" que sufre Europa y la caída de la competitividad, haciendo que el continente pasase en 20 años de suponer el 25% del producto interior bruto (PIB) mundial al 15%.

De ahí que haya dicho que es necesario reducir la legislación e incentivar la apertura de nuevos mercados, al considerar que la administración Trump ya no es un "aliado".

PRESUPUESTO PLURIANUAL

Vázquez ha hablado de las negociaciones del presupuesto plurianual de la Unión Europea, lamentando que solo supone algo más del 1% del PIB y que no se ha aumentado este porcentaje respecto a las últimas cuentas.

Esto hará que, si se quieren ampliar ciertas partidas, como la de defensa, será necesario reducir en otras.

Antes de su intervención, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha puesto en valor el trabajo de Vázquez en Bruselas, y ha agradecido su presencia en la ciudad este lunes.

Por su parte, el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, ha dado las gracias a Vázquez por "escuchar" las demandas de los empresarios de la provincia, centradas sobre todo en la preocupación por las infraestructuras como la AP-9, la salida sur ferroviaria o el AVE a Oporto.