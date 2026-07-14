Archivo - El vehículo de ocasión joven gana peso para reducir emisiones y rejuvenecer el parque, según Manheim - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La renovación del parque automovilístico mediante la incorporación de vehículos de ocasión de menor antigüedad se perfila como una de las principales vías para reducir las emisiones del transporte en España, donde la edad media de los vehículos supera los 14 años, según ha señalado Manheim España, que prevé que esta tendencia cobre mayor protagonismo durante 2026.

La compañía especializada en remarketing y gestión de flotas corporativas sostiene que sustituir los vehículos más antiguos por modelos de ocasión más modernos permite avanzar hacia una movilidad más sostenible mientras continúa el despliegue de la electrificación.

Según datos del sector citados por la empresa, un vehículo de cinco años emite de media cerca de 70 gramos menos de CO2 por kilómetro que uno de 15 años, una diferencia que, a su juicio, pone de manifiesto el impacto que puede tener la renovación del parque automovilístico sobre las emisiones.

En este contexto, Manheim identifica tres tendencias que marcarán la evolución del mercado del vehículo de ocasión durante 2026: el impulso del vehículo joven, el crecimiento progresivo de la electrificación y una gestión cada vez más apoyada en el análisis de datos y la trazabilidad.

La compañía señala que el aumento del precio de los vehículos nuevos y la elevada antigüedad del parque están reforzando el papel del vehículo de ocasión como alternativa tanto para particulares como para empresas. No obstante, considera que el principal desafío consiste en acelerar la sustitución de los vehículos de mayor antigüedad.

En la actualidad, aproximadamente la mitad de las operaciones de compraventa de vehículos de ocasión corresponden a modelos con más de diez años, una situación que, según Manheim, dificulta la reducción de emisiones y retrasa la incorporación de tecnologías más avanzadas en materia de seguridad, conectividad y eficiencia energética.

En este sentido, el director general de Manheim Cox Automotive, Pablo Yllera, ha señalado que "la renovación del parque no depende únicamente del vehículo nuevo" y ha destacado que el vehículo de ocasión joven "permite reducir emisiones, incorporar tecnologías más eficientes y hacerlo de una manera económicamente asumible para empresas y particulares".

Respecto a la electrificación, la compañía prevé que continúe siendo uno de los principales motores del mercado en los próximos años, aunque advierte de que la oferta de vehículos eléctricos e híbridos en el mercado de ocasión sigue siendo limitada.

Por ello, considera que los modelos electrificados con pocos años de antigüedad desempeñarán un papel cada vez más relevante al facilitar el acceso a este tipo de tecnologías sin necesidad de afrontar el coste de adquisición de un vehículo nuevo.

Además, Manheim apunta que la profesionalización de la gestión del vehículo de ocasión será otra de las tendencias destacadas en 2026, impulsada por la digitalización de los procesos de gestión del ciclo de vida del vehículo.

En este ámbito, la compañía sostiene que el uso de herramientas de análisis de datos y de sistemas de trazabilidad permitirá a fabricantes, empresas de renting y gestores de flotas optimizar el valor residual de los vehículos, mejorar la transparencia de las operaciones y adaptar con mayor rapidez la oferta a la evolución de la demanda.