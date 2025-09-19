Velca entra en los segmentos naked y maxiscooter de motos con sus nuevos modelos Nude y Eon

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fabricante español de motocicletas Velca ha presentado este viernes los modelos naked Nude y la maxiscooter Eon, con las que entra en ambos segmentos, tal y como ha presentado en primicia en la Feria VEM del Vehículo Eléctrico de Madrid, que arranca hoy y tendrá lugar hasta el domingo.

Con estas novedades, Velca se acerca a su objetivo de tener al menos un modelo en cada una de los segmentos principales de las dos ruedas, de modo que el usuario encuentre su opción de acuerdo a sus necesidades.

La Nude cuenta con un motor central con transmisión por cadena. Este propulsor rinde una potencia nominal de 9,5 kW (y 15 kW de potencia pico), lo que permite alcanzar una velocidad máxima por GPS de 126 km/h.

Asimismo, su sistema de almacenamiento de energía --formado por dos baterías extraíbles y en paralelo suministradas por el especialista Gotion High-Tech, que cuenta con el respaldo del Grupo Volkswagen--, asegura una autonomía de 130 kilómetros. Estas baterías, conectadas a la red eléctrica doméstica, completan su carga a razón de aproximadamente un 20% por hora.

La carta de presentación de la nueva Nude se completa con elementos técnicos como el doble sistema de frenado ABS en ambas ruedas, los neumáticos Pirelli Angel City y al sistema de control de tracción TCS, una tecnología hasta el momento inédita en la gama Velca.

Las credenciales de la Nude culminan con un equipamiento premium donde destacan una pantalla TFT a color de 7" y conectividad por Wi-Fi y Bluetooth. La rúbrica la pone el sistema de cámaras delanteras y traseras con tarjeta SD, que permiten al usuario grabar sus rutas y recorridos.

El precio de lanzamiento de la Nude en España es desde 5.990 euros para sas primeras unidades reservadas (posteriormente, desde 6.290 euroa) Las primeras entregas a los clientes están previstas para el 15 de diciembre de este año.

EON, REFERENCIA DE LAS MAXISCOOTERS ELÉCTRICAS

De su lado, con la nueva Eon, Velca quiere desarrollarse en la categoría de las maxiscooters eléctricas. Con un motor de 11 kW de potencia neta (y hasta 18 kW de potencia pico), la Eon ofrece una velocidad máxima de 140 km/h.

Su energía eléctrica se almacena en una batería fabricada por CATL de 13 kWh de capacidad, lo que permite una autonomía de hasta 290 km (en condiciones mixtas/urbanas). Para cargarla, se incluye de serie un cargador Type 2 regulable en potencia, tiempo y horarios.

Además de su potente motor y su gran cifra de autonomía, la Eon destaca por su equipamiento premium de serie, como neumáticos Michelin City Grip, pantalla táctil a color de 7", conectividad para smartphones gracias a su compatibilidad con las tecnologías Apple CarPlay y Android Auto, sistema de arranque sin llave (keyless), frenos con ABS, control de tracción TCS, una parrilla trasera lista para un baúl y espacio bajo el asiento para un casco integral.

Con un precio de lanzamiento de 6.790 euros para las primeras 100 unidades (su precio posterior será de 7.490 euros), la Eon comenzará a ser entregada a partir del 31 de enero de 2026 y se comercializa con una garantía de 3 años o 80.000 km.

Con estas dos nuevas motos, el fabricante español se acerca a su gran objetivo de tener un modelo en cada segmento de ciclomotores y motocicletas eléctricas, cubriendo así el amplio espectro de necesidades y gustos de cada conductor.

En palabras del consejero delegado de Velca, Emilio Froján, la compañía quiere "ofrecer a cada conductor una moto que se ajuste perfectamente a sus deseos y necesidades". "Las nuevas Eon, Nude y Nude Lite están pensadas para quienes buscan ir más allá, para los que no se conforman con lo establecido", ha afirmado.