La venta de vehículos en la Unión Europea crecen un 4% hasta mayo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Las matriculaciones de coches nuevos en la Unión Europea mantienen su tendencia alcista con un aumento del 4% hasta mayo, aunque levemente inferior al registrado hasta abril (+4,2%), y 4,75 millones de vehículos matriculados, a pesar de los factores geopolíticos persistentes que incrementan la incertidumbre y los riesgos a la baja, según los datos divulgados este miércoles por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

"El mercado continuó beneficiándose de una sólida demanda de los consumidores por una amplia gama de tecnologías electrificadas en los principales mercados europeos, impulsada por nuevos incentivos fiscales y planes de incentivos, así como por la revisión de los existentes", ha destacado la asociación.

2 DE CADA 10 COCHES YA SON ELÉCTRICOS EN LA UE EN ESTE AÑO

En los primeros cinco meses de este año, se matricularon 950.521 coches eléctricos nuevos, lo que representa el 20% del mercado de la UE. Tres de los cuatro mayores mercados de la UE, que en conjunto representaban el 63% de todas las matriculaciones de coches eléctricos, registraron un fuerte crecimiento: Italia (+75,7%), Francia (+55,4%) y Alemania (+40,9%). Por el contrario, Bélgica (+2,8%) experimentó un crecimiento moderado en comparación con estos mercados.

Sin embargo, las cifras acumuladas hasta mayo de 2026 también muestran que los conductores europeos siguen apostando por los vehículos híbridos a la hora de conducir. En contreto, las matriculaciones de coches híbridos eléctricos en la UE aumentaron a 1.795.071 unidades, impulsadas por el crecimiento en Italia (+24,5%), España (+19,5%), Alemania (+5,4%) o Francia (+2,2%) que hacen que representen el 37,8% de las ventas en la UE.

Por su parte, los registros muestran que los híbridos enchufables (PHEV) siguen su tendencia positiva alcanzando las 460.217 unidades en el acumulado del año hasta mayo de 2026, con una cuota del 9,7% (+1,4 puntos porcentuales más que hace un año) de las ventas. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de las ventas en mercados clave como Italia (+84,9%), España (+46,5%) y Alemania (+16,1%).

Con 1.065.071 coches nuevos matriculados en los últimos cinco meses , la cuota de mercado de los vehículos de gasolina cayó al 22,4% desde el 28,5% registrado en mayo de 2025 hasta la fecha.

Además, el mercado de los coches diésel continuó su tendencia a la baja, aunque a un ritmo más lento, con un descenso de las matriculaciones del 16,6%, lo que sitúa a este segmento en el 7,6% del total de matriculaciones de coches nuevos