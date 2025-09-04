Las ventas de coches en Reino Unido caen un 2% en agosto, pero se disparan un 15% los eléctricos

Los eléctricos alcanzan ya una cuota de mercado del 26,5%, la más alta de este año y la cuarta más alta registrada

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de coches nuevos en el Reino Unido disminuyeron un 2,0%, hasta las 82.908 unidades, en agosto, que normalmente es el mes más tranquilo del año y que generalmente representa menos del 5% de las entregas anuales antes del cambio de matrícula de septiembre.

Pese a este descenso, en los primeros ocho meses el mercado de automóviles nuevos ha subido un 2,1%, hasta alcanzar un máximo de cinco años de 1,265 millones, aunque todavía se mantiene un 16,7% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La contratación de flotas dominó el mes, representando el 59,1% de todos los vehículos nuevos que llegaron a las carreteras, a pesar de una reducción del 4,6% en los volúmenes. La contratación por parte de compradores particulares creció apenas un 0,7%, mientras que el sector empresarial aumentó un 41,6%, aunque esto equivalió a menos de 500 unidades adicionales.

La transición a cero emisiones, impulsada por la inversión de los fabricantes en la selección de modelos, importantes descuentos y un nuevo incentivo fiscal del gobierno, impulsó las matriculaciones de vehículos eléctricos de batería (VEB) un 14,9%, alcanzando una cuota de mercado del 26,5%, la más alta de este año y la cuarta más alta registrada.

El crecimiento de los vehículos eléctricos de batería (BEV) solo fue superado por la adopción de vehículos híbridos enchufables (PHEV), que aumentó un 69,4%, alcanzando una cuota de mercado del 11,8%. Por su parte, la adopción de vehículos eléctricos híbridos (HEV) disminuyó un 13,9%, alcanzando el 11,4% del mercado.

La elección del modelo, los descuentos constantes de los fabricantes y un impacto inicial limitado de la recién anunciada subvención para automóviles eléctricos ayudaron a impulsar la participación de los automóviles eléctricos a batería al 26,5%, el nivel más alto registrado en 2025, replicando los resultados anteriores para el mes de bajo volumen.

Entre los modelos más vendidos del mercado británico en agosto se encuentran el Ford Puma (con 2.457 unidades), el Kia Sportage (1.785 unidades), el Tesla Y (1.650), el Tesla 3 (1.593) y el Volkswagen Tiguan (1.526 vehículos).