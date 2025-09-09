Las ventas mundiales de Kia ascendieron a 253.950 unidades en agosto, un 0,8% más

Archivo - Las ventas mundiales de Kia en agosto ascendieron a 253.950 unidades, un 0,8% más que hace un año. - KIA - Archivo

Las ventas mundiales de Kia Corporation ascendieron a 253.950 unidades en agosto, lo que supone un incremento del 0,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este martes.

Dentro de su gama, donde destacan sus opciones de motorización eléctrica e híbrida, el Kia Sportage fue el líder en ventas en el octavo mes del año, con 44.969 matriculaciones.

Por su parte, Seltos registró un total de 27.805 ventas, seguido del del Sorento, que se anotó 18.466 unidades comercializadas entre todos los mercados en los que opera la firma coreana.

LAS VENTAS EN COREA CRECEN EN AGOSTO UN 7,4%

Sobre el total de ventas, 43.501 unidades correspondieron a sus comercializaciones en el mercado coreano, lo que supone un aumento del 7,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El Kia Sorento lideró las ventas de vehículos de pasajeros de la empresa en su mercado nacional, con 6.531 unidades vendidas en agosto. Le siguió el monovolumen Carnival, con 6.031 unidades vendidas, mientras que el Kia Sportage registró unas ventas de 5.755 unidades.

Por su parte, la firma coreana se anotó un total de 209.887 operaciones en todos sus mercados extranjeros en el último mes de agosto (3.250 de ellas en España), un dato que reporta un leve descenso en las ventas del 0,4% en valores interanuales.

En el lado de las entregas por modelos, Sportage lídero el reparto de las ventas con 39.214 entregas, seguido del Seltos, con 23.567 unidades. Por su parte, las ventas combinadas del K4 y el K3, también conocido como Forte en algunos mercados, ascendieron a 15.881 unidades.

Por último, Kia pretende mantener su fuerte impulso de ventas a través de su gama de vehículos eléctricos, que incluye los modelos EV4, EV5 y PV5.