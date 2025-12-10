Las ventas de turismos de ocasión bajan un 2,2% en noviembre, hasta 187.208 unidades - GANVAM/FACONAUTO

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano registraron un descenso del 2,2% en noviembre, con un total de 187.208 unidades, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Pese a esta caída de noviembre, debido sobre todo al "descenso en las operaciones de empresas alquiladoras", según las patronales, las ventas de modelos de ocasión suben un 4,4% en el acumulado del año, hasta alcanzar 1.999.900 unidades.

A este ritmo, por cada vehículo nuevo adquirido en 2025 se han comprado 2,1 usados entre enero y noviembre, periodo en el que las ventas de usados de hasta cinco años crecen a un ritmo del 6%, concentrando casi el 26% del mercado.

En un análisis por antigüedad, los datos muestran cómo las ventas de usados de entre ocho y diez años acumulan una subida del 13,7%, hasta alcanzar las 119.078 unidades; mientras que los modelos de más de una década de antigüedad --aunque representan el 57,2% del total del mercado-- crecen a un ritmo del 4%.

El peso de los modelos más antiguos en el mercado de segunda mano explica que la antigüedad media del vehículo usado vendido en España se sitúe en los 11 años, superando los 15 en el caso de las ventas entre particulares y poniendo de manifiesto las dificultades que tiene gran parte de la población para acceder a soluciones de movilidad eficientes.

Las patronales del sector, Ganvam y Faconauto, defienden la incorporación de los modelos de ocasión en los programas de incentivo para garantizar una movilidad eficiente inclusiva, teniendo en cuenta que actualmente la media del parque circulante tiene en torno a 15 años.

"Hasta noviembre España ha vendido casi dos millones de vehículos de ocasión y uno de cada cuatro de ellos es seminuevo, justo el tipo de vehículo que realmente permite retirar los modelos más antiguos y contaminantes", ha subrayado el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales.

Igualmente ha insistido que "desde Faconauto pedimos que se active cuanto antes el Plan Nacional de Renovación del Parque, tal y como recoge la Ley de Movilidad Sostenible que se ha aprobado recientemente, y ese plan debería incluir también al vehículo seminuevo. Solo así la renovación será eficaz y accesible para todos en este momento de transición".

LOS MODELOS DIESEL SIGUEN REPRESENTANDO LA MITAD DE LAS VENTAS

Por canales de venta, los modelos diesel se mantienen como la fuente de energía más elegida en el mercado de segunda mano, especialmente cuanta más antigüedad tienen los vehículos. En lo que va de año, se han vendido un millón de unidades diesel, lo que representa un 50,2% de las ventas totales de este mercado.

Del lado de los modelos gasolina, en torno a 727.965 unidades se han adquirido bajo esta motorización hasta el mes de noviembre en España, logrando un 36,4% de cuota de mercado. La suma de las dos modalidades de combustión ocupan el 86,6% de las ventas.

Por su parte, las entregas de modelos electrificados apenas representan un 3% de las operaciones totales del mercado de ocasión. En concreto, se ha vendido un volumen de 26.313 unidades de modelos eléctricos puros, con un aumento del 52,6% hasta noviembre; mientras que los híbridos enchufables han progresado un 41,4%, hasta alcanzar las 39.549 unidades vendidas en lo que va de año.