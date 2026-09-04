Las ventas de turismos de ocasión crecen un 6,1% en agosto, hasta 155.532 unidades

Archivo - Turismo a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión crecieron un 6,1% en agosto, hasta alcanzar las 155.532 unidades, según los datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). De este modo, durante el pasado mes se vendieron 1,5 vehículos usados por cada automóvil nuevo.

En el acumulado del año, el mercado de turismos y todoterrenos de ocasión suma 1,45 millones de unidades vendidas, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento estuvo especialmente impulsado por los vehículos de hasta cinco años de antigüedad, cuyas ventas aumentaron un 13,5% en agosto y ya representan el 26,3% de las operaciones, unas 40.905 unidades.

Por su parte, los modelos de mayor antigüedad mantuvieron tasas positivas, aunque a un ritmo más moderado. Los vehículos de más de 15 años registraron 64.382 unidades vendidas, un 5,1% más, mientras que los de más de 10 años alcanzaron las 25.146 operaciones, un 5,2% más.

A pesar del mayor dinamismo de los vehículos más jóvenes, los modelos de más de 15 años continúan concentrando el grueso del mercado, con más del 40% de las ventas. En el conjunto del año, el crecimiento de los vehículos de mayor antigüedad se sitúa en torno al 3%.

Las patronales advierten, no obstante, de la necesidad de mejorar la calidad del parque de vehículos de ocasión. La antigüedad media del usado vendido en España se mantiene en 11 años y alcanza los 15 años en las operaciones entre particulares, que representan más de seis de cada diez transacciones.

LOS ELÉCTRICOS USADOS CRECEN UN 32,6%

Por tipo de combustible, los vehículos electrificados de ocasión mantienen una evolución positiva. Las ventas de turismos eléctricos puros de segunda mano aumentaron un 32,6% en agosto, hasta las 2.565 unidades, y acumulan un crecimiento del 40,6% en los ocho primeros meses del año, con 24.374 unidades.

Los híbridos enchufables usados experimentaron un avance todavía mayor, del 52,5% en agosto, hasta las 4.976 unidades. En el acumulado hasta agosto, sus ventas alcanzan las 41.741 unidades, un 48% más que en el mismo periodo del año anterior.

En conjunto, cerca del 5% de las ventas de turismos de segunda mano corresponden ya a modelos con enchufe.

El diésel continúa siendo la motorización mayoritaria en el mercado de ocasión, con el 48% de las operaciones (74.655 comercializaciones), aunque sus ventas se mantuvieron estables en agosto y acumulan una caída del 3% en lo que va de año.

Por el contrario, los turismos de gasolina crecieron un 3,5% en agosto, hasta las 55.683 unidades, y acumulan 515.559 operaciones en los ocho primeros meses, un 0,2% más.

MADRID LIDERA EL CRECIMIENTO EN AGOSTO

Por comunidades autónomas, Madrid registró en agosto el mayor incremento de las ventas de turismos de ocasión, con un avance del 50,8%, hasta 27.919 unidades. Le siguió Castilla-La Mancha, con un crecimiento del 21,4%, hasta 9.583 operaciones.

También aumentaron las ventas en Asturias (+5,9%), Baleares (+4%), Extremadura (+2%) y Canarias (+0,5%).

En el acumulado del año, Madrid también presenta el mayor crecimiento entre las principales comunidades, con un 15,3% más y 228.280 unidades vendidas. Castilla-La Mancha (+5,4%), Asturias (+3,9%), Cataluña y Navarra (+3,4% en ambos casos) completan algunos de los avances más destacados.

En términos de volumen, Andalucía encabeza las ventas acumuladas hasta agosto, con 269.840 unidades (+1%), seguida de Madrid, con 228.280 (+15,3%), y Cataluña, con 197.591 (+3,4%).