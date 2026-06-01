Las ventas de vehículos electrificados crecen un 20,1% en mayo, hasta superar las 28.000 unidades

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) alcanzan en mayo las 28.302 unidades, un aumento del 20,1% respecto al mismo mes de 2025.

La cuota de mercado de los vehículos electrificados durante mayo se sitúa en 21,4%, En el acumulado del año, estos vehículos registran un crecimiento del 45%, con 121.766 unidades vendidas y el 19,7% del mercado, 5 puntos porcentuales por encima del mismo periodo de 2025.

Respecto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan un 14% en mayo, con un total de 85.732 unidades y representando el 64,8% del mercado total. Por tecnología, los híbridos convencionales se mantienen como la primera opción de los usuarios, con 4 de cada 10 ventas en el mes. Los vehículos alternativos acumulan en el primer cuatrimestre de año 388.521 unidades vendidas.

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 35,5% en mayo de 2026, con 13.434 unidades matriculadas. Estos vehículos representan un 10,15% del total de mercado en el mes, casi 3 puntos porcentuales que el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 55.175 unidades, un 39,4% más que los cinco mismos meses de 2025, con el 8,93% del mercado.

Las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 8,9% durante mayo y alcanzan las 14.868 unidades matriculadas. Estas cifras representan el 11,24% de la cuota de mercado del mes. Los cinco primeros meses del año alcanzan 66.591 unidades vendidas, un 50% más que 2025, con el 10,77% de las ventas.

Por su parte, las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentan un 18,8% este mes. En total, se han matriculado 53.542 vehículos de esta tecnología durante el mes de mayo, con el 40,47% del mercado. En el acumulado, esta tecnología alcanza las 248.391 unidades, que crece un 19.5%, lo que representa un 40,2% de la cuota total del mercado.

Mientras, las ventas de vehículos de gas caen un 41,04% menos con 3.888 unidades matriculadas en abril. Estas cifras representan el 2,94% del mercado total del mes. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 18.363 unidades, un 27,8% menos que el mismo periodo del año anterior y el 2,97% de las ventas.

MERCADO DE TURISMOS

Las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas aumentan sus ventas en mayo un 13,2% con respecto al mismo mes de 2025, hasta las 83.011 unidades entregadas. Estas tecnologías alternativas suponen prácticamente 3 de cada 4 unidades entregadas durante el quinto mes del año, con el 74,19% de cuota total, siendo los híbridos no enchufables, de nuevo, la tecnología más elegida, con el 47,7% de las ventas.

En el acumulado de 2026, los turismos alternativos alcanzaron las 376.988 unidades matriculadas, un 21,75% más que el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al mercado de turismos electrificados, mantienen su tendencia al alza y obtienen, de nuevo, un crecimiento del 18% con 25.790 unidades, lo que supone el 23,1% de la cuota de mercado, superando con 4 puntos porcentuales la cuota de mayo de 2025.

En el mes, los eléctricos puros (BEV) crecen un 34,5% con 12.049 unidades en el mes, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) incrementan sus ventas un 6,5% con 13.741 nuevas unidades. En el acumulado del año, estos cinco primeros meses alcanzan las 111.386 unidades, un 43,6% más que el mismo periodo del año anterior y el 21,4% de las ventas.

"El mercado electrificado continúa consolidando su crecimiento y mantiene la tendencia positiva iniciada hace ya 18 meses. La electrificación con el 23% de las ventas en mayo se afianza como una opción cada vez más relevante para los ciudadanos", ha afirmado el director general de Anfac, José López-Tafall.