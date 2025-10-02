Archivo - Las ventas de vehículos en Italia suben un 3,9% en septiembre, con 127.783 matriculaciones. - FIAT - Archivo

En el sumatorio del año, se han venido un 3,3% menos de coches que hace un año

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de coches en Italia ascendieron un 3,9% en el mes de septiembre respecto a las registradas en el mismo periodo del año pasado, con 127.783 ventas, según los datos publicados este jueves por la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por su siglas en italiano).

Entre enero y septiembre, las entregas de vehículos en Italia sufren una caída interanual del 3,3%, con un total de 1,17 millones matriculaciones, frente a los 1,21 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, en el mes de septiembre se mantuvo la tendencia al alza de la electrificación del mercado automovilístico italiano. Las ventas de modelos eléctricos crecieron un 11,7%, con 7.190 nuevas matriculaciones y casi se triplicaron (+164%) las ventas de híbridos enchufables (PHEV), con 11.062 entregas de este tipo de modelos. Igualmente, los modelos semihíbridos (HEV) volvieron a ser un mes más el tipo de modelo más demandado en Italia con 57.708 ventas (un 7% más que en septiembre de 2024).

Así, entre enero y septiembre, los modelos eléctricos han crecido un 26%, con 61.249 anotaciones, los híbridos enchufables han incrementado sus registros un 72,1%, con 70.303 matriculaciones, y los semihíbridos han reportado un crecimiento del 9% hasta el momento, frente a 2024 con 524.753 operaciones bajo este tipo de motorización.

Estos datos evidencian un crecimiento lento del mercado de los enchufables en Italia con respecto a toda Europa. Si la media europea en matriculaciones de vehículos eléctricos representa un 15,6% de las ventas de vehículos, Italia solamente se acerca a esta cifra con la suma de eléctricos e híbridos enchufables (11% de cuota). Mientras tanto, la cuota hasta septiembre de los modelos híbridos (HEV) es del 44,6% de las ventas totales de toda Italia.

Por otro lado, los modelos de gasolina y diésel siguen la tendencia europea de pérdida de popularidad también en el mercado italiano. En concreto, sus matriculaciones cayeron un 7,1% y un 28,4%, respectivamente, con 29.061 matriculaciones de modelos de propulsión gasolina por 11.197 en diésel.

En el sumatorio de los tres primeros trimestres, los modelos gasolina y diésel han anotado 298.198 y 112.744 entregas, lo que supone un declive del 16,6 y del 34,4%, respectivamente, en valores interanuales.

EL FIAT PANDA Y FIAT, MODELO Y MARCA MÁS POPULAR EN ITALIA

El Fiat Panda vuelve a ser por noveno mes consecutivo el líder en ventas en las matriculaciones del mes en Italia. En concreto, este modelo fue entregado a 7.671 nuevos clientes, por delante del Jeep Avenger (4.857 unidades) y del Dacia Sandero (4.138 ventas). El 'top 5' lo cierran el Toyota Yaris Cross (3.087) y el Toyota Yaris (2.780).

Estos datos hacen prolongar la abrumadora distancia del Panda en el acumulado de ventas hasta septiembre. El modelo de la marca italiana ha anotado 81.957 ventas hasta el momento, por las 38.644 del Dacia Sandero y las 38.258 del Jeep Avenger. El cuarto y quinto puesto lo ocupan en Italia el Citroën C3 y el Dacia Duster, con 30.791 y 28.480 registros, respectivamente.

Por otro lado, Fiat volvió a ser la firma más popular por noveno mes consecutivo con 12.326 ventas en septiembre, con un crecimiento del 35,6%, por delante de sus rivales Volkswagen y Toyota que vendieron en el mes 9.754 (-1,9%) y 9.704 (2,9%) vehículos.

En la clasificación global hasta agosto, la italiana ha vendido 112.131 modelos de su marca, que no evitan una caída del 6,3% hasta el momento. Le siguen Toyota, con 90.339 vehículos matriculados (-1,6%) y Volkswagen, con 84.809 coches (-5,1%).