Vodafone España y Livelink Motor se alían para mejorar la seguridad de los motoristas mediante IoT

Archivo - Logo de la sede de Vodafone en Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España y Livelink Motor se han unido para mejorar la seguridad de los motoristas con Internet de las Cosas (IoT), según se desprende de la información facilitada este viernes por la 'teleco'.

De esta forma, Vodafone ha integrado su conectividad IoT en Komobi, la solución tecnológica de Livelink que convierte los datos que genera cada trayecto en información útil para mejorar la seguridad del motorista y enriquecer su experiencia de conducción.

En caso de accidente, el dispositivo es capaz de detectar la caída y lanzar de forma automática una alerta al 112.

Para que un servicio de este tipo funcione en el momento en que más se necesita, la conexión entre la motocicleta y el mundo digital debe ser continua y fiable.

La conectividad de Internet de las Cosas de Vodafone permite que los datos generados por la moto se transmitan y utilicen de forma ininterrumpida.

Además de la llamada de emergencia automática, esta misma conectividad ofrece a los motoristas acceso a rutas, estadísticas y datos de telemetría, disponibles durante todo el trayecto.

MÁS DE 70.000 DISPOSITIVOS CONECTADOS EN EUROPA

Komobi cuenta actualmente con más de 70.000 dispositivos conectados en Europa, lo que refuerza su posición en España al tiempo que amplía progresivamente su alcance internacional.

Los datos generados por este parque de dispositivos permiten a LiveLink seguir perfeccionando sus algoritmos y sus procesos de detección de accidentes.

La compañía registra ya más de 5.000 accidentes cada año y más de 500 alertas de emergencia al 112, un volumen de información creciente que contribuye a mejorar la detección y a ofrecer una mayor protección a los motoristas.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Gracias a la conectividad de Internet de las Cosas de Vodafone España, LiveLink ha lanzado Komobi en Italia, Francia, Portugal y Países Bajos.

Una conectividad fiable y siempre activa permite a la compañía seguir aumentando su base instalada y acercar sus servicios de seguridad a más motoristas en toda Europa, con el objetivo de convertir Komobi en un acompañante de seguridad habitual para cualquier persona que conduzca una moto.

Vodafone España cuenta con más de 17,2 millones de dispositivos IoT comercializados, consolidando el crecimiento sostenido de esta tecnología y su papel como uno de los principales motores de digitalización de empresas y administraciones públicas.

La compañía ha incrementado su cartera de servicios IoT desde los 16,16 millones registrados en abril hasta los 17,25 millones en agosto, lo que supone la incorporación de más de 1,08 millones de nuevos servicios en cinco meses, un crecimiento del 6,7%.