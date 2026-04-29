Volkswagen abre este jueves la preventa en España del ID.Polo, disponible desde 24.330 euros

Volkswagen ID.Polo - VOLKSWAGEN

El modelo 100% eléctrico contará con una batería de 52 kWh y en julio saldrá una versión de 37 kWh por unos 25.000 euros MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen abrirá este jueves 30 de abril la preventa en España del nuevo ID.Polo, la versión totalmente eléctrica de su famoso modelo, con un precio de 24.330 euros incluyendo campañas, Plan Auto+ y CAES.

La firma ha presentado este miércoles su nuevo modelo a escala mundial, con la apertura de preventa en Alemania, su mercado doméstico, por el mismo precio que en España.

En el lanzamiento al mercado en España, el modelo compacto totalmente eléctrico estará disponible con una única variante de motorización. Los precios de lista parten desde 35.070 euros para el ID. Polo Life con 155 kW (211 CV) y batería de 52 kWh. El precio de comunicación de esta versión es de 24.330 euros, incluyendo campañas, Plan Auto+ y CAES.

Asimismo, previsiblemente en julio, saldrá la versión Match, de 37 kWh, con un precio en torno a los 25.000 euros. Otras variantes de motorización y equipamiento se incorporarán también durante el verano.

El ID. Polo estará disponible con un nuevo sistema de tracción delantera eficiente y en tres niveles de potencia: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) y 155 kW (211 CV). Las versiones de 85 kW y 99 kW estarán equipadas de serie con una batería de alto voltaje LFP (fosfato de hierro y litio) de 37 kWh (netos). Esta batería puede cargarse del 10 al 80% en aproximadamente 23 minutos en estaciones de carga rápida en corriente continua y ofrece una autonomía de hasta 329 km.

La versión de 155 kW incorpora una batería NMC (níquel-manganeso-cobalto) con una capacidad de 52 kWh (netos), permite alcanzar autonomías de hasta 449 km y puede cargarse del 10 al 80% en aproximadamente 24 minutos en estaciones de carga en corriente continua.

"El ID. Polo lleva a uno de los modelos más exitosos de Volkswagen a la era eléctrica. Con este nuevo vehículos hacemos la movilidad eléctrica accesible a muchos más clientes, con un diseño claro y atemporal y tecnologías procedentes de segmentos superiores", ha afirmado el responsable de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer.

DIMENSIONES: COMPACTO, ESPACIOSO Y APTO PARA EL USO DIARIO.

El nuevo ID. Polo mide 4.053 mm de largo, 1.816 mm de ancho y 1.530 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.600 mm. En comparación con el modelo con motor de combustión, el ID. Polo destaca por un aprovechamiento del espacio significativamente superior gracias a la plataforma MEB+.

Un ejemplo de ello es el volumen del maletero, que aumenta un 25%, pasando de 351 a 441 litros. Con los respaldos de los asientos traseros abatidos, la capacidad de carga se incrementa hasta los 1.240 litros.

"Este aumento de espacio convierte al ID. Polo, con cinco plazas, en un vehículo más versátil que sus predecesores, no solo orientado al entorno urbano, sino también capaz de responder con solvencia al uso diario con amigos y familia", destaca la firma.

TRES ACABADOS

El ID. Polo se ofrecerá en tres niveles de acabado. La versión de entrada será Match e incorporará de serie una función de carga rápida DC de 90 kW. También incluye sistemas de asistencia como control de crucero adaptativo ACC, Side Assist y Lane Assist (con Emergency Assist).

De serie cuenta además con faros LED con control automático de luces largas, Digital Cockpit de 10 pulgadas, sistema de infoentretenimiento Innovision de 13 pulgadas con App Connect para Apple CarPlay y Android Auto, volante multifunción en cuero sintético.

El ID. Polo Life se lanza como segundo nivel de acabado. Incorpora de serie acceso y arranque sin llave Keyless Advanced, cámara de visión trasera, Park Distance Control (delantero y trasero) y alarma. Además, incluye espejo interior antideslumbrante automático y retrovisores exteriores plegables eléctricamente con función memoria, que aportan mayor comodidad.

En el apartado digital, son de serie el control por voz, así como la carga inductiva para smartphones. También cuenta con un piso de maletero variable que facilita un uso aún más práctico del espacio de carga.

Finalmente, Style será versión tope de gama con faros IQ.Light LED Matrix. Además del equipamiento de las versiones Match y Life, el ID. Polo Style incorpora tecnología de iluminación avanzada con faros IQ.Light LED Matrix, tira luminosa LED iluminada, pilotos traseros LED 3D y logotipo VW iluminado delante y detrás.

El interior se caracteriza por asientos confort deportivos, iluminación ambiental y materiales de alta calidad. Incluye también calefacción en volante y asientos, así como climatizador automático de dos zonas. Como novedad, incorpora una versión mejorada del sistema ID. Light, que ofrece información visual durante la conducción, como indicaciones de navegación o estado de carga.

Por primera vez, la banda luminosa se extiende a las puertas delanteras, añadiendo funciones como la advertencia de usuarios de la vía antes de abrirlas.